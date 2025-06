A Bors interjúja közben tudta meg a világsztár, hogy hatodszor is nagymama lett

A gyerekek játékosan, élvezettel tnulnak ezzel a módszerrel Fotó: Helen Doron English

Bors: Mi vezette arra a felismerésre, hogy úgy is lehet idegen nyelvet tanítani, mint az anyanyelvet?

H. D.: A saját gyerekeimnek kerestem ilyen módszert, de nem találtam sehol. Közben a négyéves lányomat Suzuki-módszerrel tanították zenére, ami azt jelenti, hogy előbb csak ösztönösen, a zene szeretetére, játékos művelésére tanítják a gyerekeket, csak később olvasnak kottát. Miért ne lehetne ugyanígy tanítani az idegen nyelvet?

Először csak a nyelv zenéjét, hangzását megmutatni játékosan, amivel megjön a beszéd, írni-olvasni később is ráérnek.

A mi tanítványaink ugyanazokat a követelményeket teljesítik, miközben a tanulást játékként, stresszmentes, örömteli tevékenységként élik meg.

Bors: Azt mondja, a saját gyermekei kedvéért kezdte kifejleszteni a módszert, aztán tanítványokat vállalt, de hogyan lett ebből világhálózat?

H. D.: Beletelt egy kis időbe. Az első két és fél évben magam tanítottam, de egyre nagyobb volt az igény. Rájöttem, hogy úgy tudom megsokszorozni magam, ha másoknak is megtanítom a módszert. Jöttek külföldről is, és egy idő után szükség volt rá, hogy rendezett formát kapjon az egész. Így lett franchise hálózat, ami biztosítja a minőséget és az egységes szemléletet, módszertant, mindenki számára hozzáférhető eszköztárat.

A mesefigurák állandó szereplői a történeteknek és játékoknak Helen Doron módszerében Fotó: Bánkúti Sándor

Bors: Az életrajzából tudom, hogy 70 esztendős, bár ez nem látszik. Hogyan csinálja? Mennyit dolgozik?

H. D.: Évtizedek óta vegetáriánus vagyok, 15 éve vegán. Ma is naponta gyakorlom a transzcendentális meditációt és ezt másoknak is ajánlom. Imádom a munkám, a gyerekeket, de most már visszavonulót fújtam: a szervezet elnöke maradtam, de a napi irányítási feladatokat azok a kollégáim vették át, akik régóta velem dolgoznak. Tele vagyunk tervekkel. Van egy komplex óvodai programunk, ami sikeres például Dél-Koreában és Törökországban, az angolhoz hasonló spanyol oktatási programunk most indul, és ahogy beszéltük, a digitális fejlesztés folyamatos. Amikor kiderült, hogy ez a módszer ilyen jól működik, azt mondtam:

minden gyermek megérdemli, az egész világon, hogy ehhez hozzájusson. A méltányosság és egyenlőség alapelvünk ma is.

Bors: Izraelben él. Hogyan érinti a háború önt személy szerint és a Helen Doron English-t?