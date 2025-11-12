Rossz hír a PC-seknek, hónapokat csúszik a várva várt alkatrészek megjelenése

Az asztali számítógépek, mobiletelefonok és konzolok egyik legfontosabb alkatrésze a videokártya. A grafikus hardver a minél nagyobb felbontású, valósághoz leginkább közelítő és élesebb kép megjelenítéséért felel, ezért nem mindegy, hogy milyen lapul a ház alatt.

A piacon jelenleg három nagy gyártó termékei találhatóak meg az átlagos felhasználók számára. Az NVIDIA abszolút uralja az eladási statisztikákat, az AMD igyekszik minél inkább csökkenteni a lemaradását, az ebben a szektorban “zöldfülűnek” számító Intel elhanyagolható százalékokba kapaszkodik. Aki most szeretne új PC-t építenie, ami kiszolgálja a gamereket, a grafikusokat, a programozókat és a tervezőket, annak az NVIDIA GeForce felsőkategóriás termékei között érdemes szétnéznie. Az RTX 5070 Ti és RTX 5080 mellett az RTX 5090 nyújt alternatívát azoknak, akik vastagabb pénztárcával rendelkeznek.

A mostani modellek már hosszú hónapok óta elérhetőek, ezért már itt az ideje annak, hogy jöjjenek a SUPER névre keresztelt, nagyobb grafikus memóriával felszerelt modellek. A nyár közepén megbízható források tucatjai állították, hogy az RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER és RTX 5080 SUPER az ünnepek környékén, legkésőbb 2026 első negyedévében a polcokra kerül. A legfrissebb információk alapján azonban nem érdemes várni ezt a tervezett megjelenést, mivel csúsznak a felfrissített videokártyák. Most már 2026 harmadik, esetleg negyedik negyedévével számolnak a bennfentesek, sőt azt is állítják, hogy a 2026 januári CES-en sem leplezi majd le a gyártó ezeket a várva várt alkatrészeket. Az izgatott várakozás tehát felesleges azok számára, akik mostanában szerették volna a még nagyobb GDDR 7 memóriával felszerelt darabokat csatlakoztatni az alaplapjukhoz. Maradnak a SUPER címke nélküli változatok, amelyek még mindig az egyetlen igazi opciónak számítanak az RTX 9070 XT mellett. A fentiek során említett kártyák, az RTX 9070 XT és RTX 5070 (Ti) 300-400 000 forintért vihetőek haza, az RTX 5080 500-600 000 forintba kerül, az abszolút top, top, top, bárki által megvásárolható RTX 5090 1 millió forint felett kezdődik.