Rossz hír a PC-seknek, hónapokat csúszik a várva várt alkatrészek megjelenése

Az asztali számítógépek, mobiletelefonok és konzolok egyik legfontosabb alkatrésze a videokártya. A grafikus hardver a minél nagyobb felbontású, valósághoz leginkább közelítő és élesebb kép megjelenítéséért felel, ezért nem mindegy, hogy milyen lapul a ház alatt.
A piacon jelenleg három nagy gyártó termékei találhatóak meg az átlagos felhasználók számára. Az NVIDIA abszolút uralja az eladási statisztikákat, az AMD igyekszik minél inkább csökkenteni a lemaradását, az ebben a szektorban “zöldfülűnek” számító Intel elhanyagolható százalékokba kapaszkodik. Aki most szeretne új PC-t építenie, ami kiszolgálja a gamereket, a grafikusokat, a programozókat és a tervezőket, annak az NVIDIA GeForce felsőkategóriás termékei között érdemes szétnéznie. Az RTX 5070 Ti és RTX 5080 mellett az RTX 5090 nyújt alternatívát azoknak, akik vastagabb pénztárcával rendelkeznek.
A mostani modellek már hosszú hónapok óta elérhetőek, ezért már itt az ideje annak, hogy jöjjenek a SUPER névre keresztelt, nagyobb grafikus memóriával felszerelt modellek. A nyár közepén megbízható források tucatjai állították, hogy az RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER és RTX 5080 SUPER az ünnepek környékén, legkésőbb 2026 első negyedévében a polcokra kerül. A legfrissebb információk alapján azonban nem érdemes várni ezt a tervezett megjelenést, mivel csúsznak a felfrissített videokártyák. Most már 2026 harmadik, esetleg negyedik negyedévével számolnak a bennfentesek, sőt azt is állítják, hogy a 2026 januári CES-en sem leplezi majd le a gyártó ezeket a várva várt alkatrészeket. Az izgatott várakozás tehát felesleges azok számára, akik mostanában szerették volna a még nagyobb GDDR 7 memóriával felszerelt darabokat csatlakoztatni az alaplapjukhoz. Maradnak a SUPER címke nélküli változatok, amelyek még mindig az egyetlen igazi opciónak számítanak az RTX 9070 XT mellett. A fentiek során említett kártyák, az RTX 9070 XT és RTX 5070 (Ti) 300-400 000 forintért vihetőek haza, az RTX 5080 500-600 000 forintba kerül, az abszolút top, top, top, bárki által megvásárolható RTX 5090 1 millió forint felett kezdődik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.