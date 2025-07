Lewis Hamilton elárulta, ezért megy majd hamarosan szabadságra

Ha valaki a világ legeredményesebb Formula-1 pilótáját keresi, akkor Sir Lewis Hamilton után már nincs is értelme számolni a győzelmeket. A brit legenda a modern kor valaha volt legeredményesebb versenyzője, aki 2008 és 2020 között összesen 7 alkalommal ülhetett fel a trónra. Mind a McLaren, mind a Mercedes színeiben nem sokan vették fel vele a versenyt. Jelenleg 105 futamgyőzelemnél és 202 dobogós helyezésnél tart, valamint 104 időmérős győzelmet is magáénak tudhat. Ezeket az elképesztő számokat próbálja hajszolni a teljes mezőny, azonban Max Verstappenen kívül a többieknek még évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy megközelíthessék Hamiltont. A 40 éves veterán a rajongónak elárulta, hogy a klasszikus sportok mellett nem veti meg az esportokat és a videójátékokat sem, ezért már most készül lélekben arra, amikor megjelenik az a játék, amire mindenki vár. Természetesen a Grand Theft Auto VI-ról (GTA 6-ról) van szó, aminek kedvcsináló előzetesei minden rekordot megdöntöttek a videómegosztókon és a közösségi média egyéb oldalain.

Fotó: Scuderia-Ferrari

„Hatalmas gamer vagyok. Sokat Call of Dutyzom, de kedvelem az Assassin’s Creedet és a Gran Turisimót” - mondta a belga nagydíjon a rajongók hadának Hamilton. „Alig bírom már ki a GTA 6 megjelenéséig. GTA 6! Igen, erre várok már mióta. Minden munkámat félreteszem majd, amikor végre megjelenik a játék.”

Ez nem az első eset lenne, hogy tömegesen mennek szabadságra egy új megjelenés miatt a videójátékosok. Sokan még emlékeznek arra, hogy mekkora őrület volt a World of Warcraft talán legjobb kiegészítője, a Wrath of the Lich King kapcsán, de lehet említeni a Grand Theft Auto V-t és az Elden Ringet is. Már az előtöltési időszakban távol maradtak a munkáktól százezrek, tűkön ülve várták, hogy elsőként csatlakozzanak a kalandokhoz a virtuális világokban.

A GTA VI talán még egy lapáttal rá tesz arra az elképesztő hype-ra, ami belengi a videójátékok iparágát. Mindenki azt várja, hogy hivatalos elárulja a Rockstar Games a hivatalos megjelenési dátumot, ugyanis garantáltan abban a hónapban nem lesz értelme kihozni egy másik címet, mivel a piacon minden az akciójátékok állócsillagának legújabb fejezetéről szól majd.