Annyit kereshet az “ugató streamer”, mint a legnagyobb világsztárok

Bombaként robbant a streaming világban az a hír, amelyben egy elképesztően nagy összeg, a Twitch és IShowSpeed neve szerepel. A pletykák szerint a tavaly Magyarországra is ellátogató internetes celeb két év alatt 600 millió dollárt kap a Twitchtől, hogy kizárólag erre a platformra gyártsa a tartalmakat.

Fotó: Getty Images

Ez az őrületes összeg jelentősen több, mint az, amit a legnagyobb világsztárok zsebre rakhatnak. LeBron James nagyjából 50 millió dollárt visz haza évente, Tyson Fury bankszámlája 150 millió dollárral gazdagodott, Juan Soto “csak” 100 millió dollárnak örülhetett a legutóbbi sikeres szezonja után. Egyetlen sportoló van, aki felveheti a versenyt a 20 éves amerikai celebbel, Cristiano Ronaldo.

Az elmúlt két évtized második (Lionel Messi után) legsikeresebb labdarúgója jelenleg az Al-Nassr csapatában ontja a gólokat még 40 évesen is. A szaúdiak annyira elégedettek a portugál zsenivel, hogy két évre további 700 millió dollárt (!) terveznek átutalni a kétszeres aranylabdásnak. Speed ennél épp csak egy “százassal” vihet haza kevesebbet, miközben azt csinálja, amihez a legjobban ért: tartalmat gyárt az elképesztően nagy követőtáborának. De mit is jelent 2025-ben a tartalomgyártás, amire milliók kattintanak? Speed a kamera előtt a legőrültebb kihívásokba vág bele, arccal veszi le a saját kameráját, szaltózik egy autó tetején vagy épp futóversenyre hívja ki a 100 méteres síkfutás olimpiai címvédőjét. Megosztó stílusa miatt hetente legalább egy-két hírt lehoznak róla a legnagyobb bulvárportálok, azonban el kell ismerni, hogy különösen jó képességgel lavírozik a botrányok ingoványos ösvényein. Igazán nagy kalamajkába sosem keveredett, mindig megtalálja azokat a határokat, amiket nem szabad átlépni. Egy GENZ zseniről van szó, aki meg tudja szólítani a legfiatalabbakat, valamint képes olyan videókat gyártani, amire még az idősebbek is felkapják a fejüket. A Twitchnek úgy tűnik, hogy ez a szorgalom és tehetség, valamint jó adag szerencse együttesen megér annyit, amiből közel 4 darab Rákosrendezőt finanszírozni lehetne.