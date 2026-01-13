Szoboszlai Dominik egyértelmű üzenetet küldött Szalahnak

A Liverpool 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsleyt az FA-kupában. Szoboszlai Dominik már a kilencedik percben megszerezte a vezetést, egy pontos és látványos lövéssel. A magyar válogatott csapatkapitányának ez volt az első gólja 2026-ban, amelyet Mohamed Szalah ikonikus gólörömével ünnepelt, üzenve ezzel az egyiptomi támadónak.
A magyar válogatott csapatkapitánya a találatát követően a kamerák felé fordult, majd Mohamed Szalah ikonikus „fáraós” gólörömével ünnepelt. A liverpooli drukkereknek nem kellett sok idő, gyorsan megfejtették, miért éppen ezt a mozdulatot választotta Szoboszlai Dominik. A magyarázat egyszerű: csütörtökön kora este (18:00) Szenegál és Egyiptom elődöntőt játszik az Afrikai Nemzetek Kupáján, ahol Szalahék jó eséllyel pályáznak a döntőbe jutásra. A magyar középpályás ezzel a gesztussal fejezte ki támogatását jó barátja felé.
Szoboszlai Dominiktól nem idegenek a kreatív gólörömök, a pályán mindig igyekszik valami pluszt hozzátenni. A szurkolók számára emlékezetes maradt a tavalyi Liverpool-Arsenal rangadó is, amelyet a magyar középpályás szabadrúgásgóljával nyertek meg a Vörösök (1-0). Akkor a Marvel egyik ikonikus jelenetét, a Thanos-féle csettintést idézte meg a pályán – egy olyan pillanatot teremtve, amely azóta is a drukkerek kedvencei közé tartozik.
