Barcelona-Real Madrid: Rossz vesztes, Xabi Alonso nem tudta türtőztetni magát

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 11:05
Hans Flick egyszerűen felülmúlhatatlan a döntőkben. A Barcelona-Real Madrid finálé végén is ő ünnepelhetett: a Bayern után a katalánok élén is csak nyer és nyer a német edző.
Őrült csatát hozott a spanyol Szuperkupáért lejátszott Barcelona-Real Madrid rangadó. A szaúdi Dzsiddában lejátszott vasárnapi döntőben három gól esett az első félidő ráadásperceiben, majd a 91. percben Frenkie de Jong kiállítása adott egy utolsó esélyt a Realnak a harmadszori egyenlítésre – ez azonban már nem jött össze. A Barca sikerének titka többek között az edzője különleges sorozatában is keresendő.

Fotó: NurPhoto via AFP

A német Hansi Flick 2019 óta dolgozik vezetőedzőként a legmagasabb szinten. Azóta ez már a nyolcadik ki-ki mérkőzése volt egy rangos trófeáért, és kivétel nélkül mindannyiszor az ő csapata nyert

A Bayern München élén 2020-ban Bajnokok Ligáját és Német Kupát, 2021-ben Német Kupát és Szuperkupát, illetve Klubvilágbajnokságot nyert; a Barcelona trénereként pedig ez már a harmadik győztes fináléja volt a tavalyi spanyol kupasorozat és Szuperkupa megnyerése után. Mindezek mellett a német sztárcsapatot két, a spanyolt egy bajnoki címig is vezette. 

Flick egyébként futballistaként is szorgalmasan gyűjtötte a trófeákat; a Bayern játékosaként (1985-90) négyszeres német bajnok volt, sőt egy-egy Német Kupát és Szuperkupát is nyert.

Barcelona-Real Madrid: Az egyiknek fontos volt, a másiknak nem?

– Nagyon büszke vagyok mindenkire, igazán jól játszottunk és uraltuk a mérkőzést. Nem volt könnyű, de csapatként küzdöttünk, nagyszerű volt ezt látni.

A Szuperkupa nagyon fontos számunkra, kivált a Real Madrid ellen megnyerve

áradozott utóbb Hansi Flick.
A vesztes ellenoldal edzője számára persze savanyú volt szőlő, Xabi Alonso nem tudta türtőztetni magát, leszólta a kupa értékét:

– A lehető leggyorsabban lapoznunk kell és előre tekinteni.

Ez csak egyetlen mérkőzés volt, egyetlen versenysorozat és a legkevésbé fontos

– mondta Xabi Alonso.

A Barcelona-Real Madrid (3-2) spanyol Szuperkupa-döntő összefoglalója:

 

