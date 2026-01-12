Barcelona-Real Madrid: Rossz vesztes, Xabi Alonso nem tudta türtőztetni magát

Őrült csatát hozott a spanyol Szuperkupáért lejátszott Barcelona-Real Madrid rangadó. A szaúdi Dzsiddában lejátszott vasárnapi döntőben három gól esett az első félidő ráadásperceiben, majd a 91. percben Frenkie de Jong kiállítása adott egy utolsó esélyt a Realnak a harmadszori egyenlítésre – ez azonban már nem jött össze. A Barca sikerének titka többek között az edzője különleges sorozatában is keresendő.

Hansi Flick a Barcelona-Real Madrid rangadón: nem csak a labdát, trófeákat is sokszor emelhet a magasba

Fotó: NurPhoto via AFP

A német Hansi Flick 2019 óta dolgozik vezetőedzőként a legmagasabb szinten. Azóta ez már a nyolcadik ki-ki mérkőzése volt egy rangos trófeáért, és kivétel nélkül mindannyiszor az ő csapata nyert.

Eight finals managed.

Eight finals won.



Hansi Flick's record in finals stays perfect 💯 pic.twitter.com/MrqkT67ies — B/R Football (@brfootball) January 11, 2026

A Bayern München élén 2020-ban Bajnokok Ligáját és Német Kupát, 2021-ben Német Kupát és Szuperkupát, illetve Klubvilágbajnokságot nyert; a Barcelona trénereként pedig ez már a harmadik győztes fináléja volt a tavalyi spanyol kupasorozat és Szuperkupa megnyerése után. Mindezek mellett a német sztárcsapatot két, a spanyolt egy bajnoki címig is vezette.

Flick egyébként futballistaként is szorgalmasan gyűjtötte a trófeákat; a Bayern játékosaként (1985-90) négyszeres német bajnok volt, sőt egy-egy Német Kupát és Szuperkupát is nyert.

Barcelona-Real Madrid: Az egyiknek fontos volt, a másiknak nem?

– Nagyon büszke vagyok mindenkire, igazán jól játszottunk és uraltuk a mérkőzést. Nem volt könnyű, de csapatként küzdöttünk, nagyszerű volt ezt látni.

A Szuperkupa nagyon fontos számunkra, kivált a Real Madrid ellen megnyerve

– áradozott utóbb Hansi Flick.

A vesztes ellenoldal edzője számára persze savanyú volt szőlő, Xabi Alonso nem tudta türtőztetni magát, leszólta a kupa értékét:

– A lehető leggyorsabban lapoznunk kell és előre tekinteni.

Ez csak egyetlen mérkőzés volt, egyetlen versenysorozat és a legkevésbé fontos

– mondta Xabi Alonso.

A Barcelona-Real Madrid (3-2) spanyol Szuperkupa-döntő összefoglalója: