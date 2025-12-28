Fotókon a bizonyíték: hatalmasat változott idén Szoboszlai Dominik

2025 meghatározó esztendő volt Szoboszlai Dominik számára. Márciusban feleségül vette Buzsik Borkát, áprilisban Premier League-bajnok lett a Liverpoollal, augusztusban pedig kedvesével együtt bejelentette kislánya születését. Mindezek mellett 2025 a stílusváltás éve is volt a magyar klasszis számára, ugyanis a már megszokott rövidebb, oldalra vagy hátrafésült frizuráról átváltott egy hosszabb fazonra, amit az év során több különböző stílusban viselt.
A megnövesztett hajkoronát bizony kordában kellett tartani, különben meccs közben is zavarta volna a magyar válogatott csapatkapitányát. Az év elején így szinte kivétel nélkül fejpánttal a homlokán lépett pályára a középpályás, ami akkor is rajta volt, amikor a Liverpool játékosaként angol bajnoki címet ünnepelt.
Ahogy nőtt a haja, úgy az új stílusok kipróbálására is nagyobb esély nyílt. Októberben például kontyba kötött frizurával jelent meg, amelyet az év végéig még több alkalommal is elővett. A konty egyrészt praktikus volt a pályán is, másrészt nagy sikert aratott a rajongók körében, ugyanis rengeteget posztoltak róla a közösségi médiában.
A hosszabb tincsek egy újabb opciót is kínáltak: Szoboszlai az úgynevezett middle part, azaz a középen elválasztott frizurát is letesztelte. Ezt a változatot a mérkőzéseken ritkábban láthattuk, 90 perc futball után ugyanis nem sok marad belőle, civilben viszont előszeretettel viselte.
