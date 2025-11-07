Tóth Alex nem titkolta, emiatt izgult a Fradi gólja után

Vlogatott alapemberei nélkül állt fel Robbie Keane együttese a bolgár bajnok ellen. Sem Varga Barnabás, sem Tóth Alex nem kezdett a Ludogorec ellen, ám mindketten csereként beállva járultak hozzá a Fradi 3-1-es győzelméhez. A magyar válogatott középpályást a 46. percben cserélte be az Ferencváros vezetőedzője, Tóth ezt meg is hálálta és a 87. percben pedig gólpasszt adott Lenny Josephnek. A mérkőzés után Tóth Alex értékelt az M4 Sportnak.

Tóth Alex gólpassza is kellett a végén, a Fradi továbbbra is veretlen az Európa-ligában Fotó: Tumbász Hédi

Tóth Alex: "Jól alakult minden"

Szerencsére jól alakult minden, az ellenfél nem vállalt sok kockázatot, és szerintem mi ezt ki tudtuk használni. Nyilván minden meccsen előfordul, hogy épp az ellenfélnek jön ki jobban a lépés, most is volt ilyen időszak, de szerintem jól álltuk a sarat. Kaptunk egy gyönyörű gólt, de jó érzés, hogy utána mi is tudtunk rá válaszolni.

- mondta a Fradi középpályása, majd hozzátette, reménykedett, hogy Joseph a harmadik gól előtt nem volt lesen.

Lenny szépen befejezte a helyzetet. Kicsit izgultam, hogy esetleg lesen volt, de belülről nem éreztem úgy, hogy közel lett volna, de ezek szerint tényleg nagyon közel volt.

- mondta Tóth azok után, hogy a VAR a kelletténél tovább vizsgálta a találatot.

A Ferencváros középpályása sérüléssel küzdött, szerencsére jobban van.

Hála istennek egyre jobb, napról napra javulok, de óvatosan kell kezelni. Az orvosi stáb pontosan tudja, mit kell csinálnunk, úgyhogy szerintem jól haladunk.

Fradi-Ludogorec: győzelem után dobogósak a zöld-fehérek

Ferencváros hazai pályán ismét begyűjtötte a három pontot, így négy mérkőzés után továbbra is veretlen az Európa-ligában, és 10 ponttal a tabella harmadik helyén áll.