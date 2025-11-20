Kiderült, miért adtak ki elfogatóparancsot a Fradi korábbi játékosa ellen

Elfogatóparancsot adtak ki a Ferencváros korábbi focistája, Edouard Ndjodo ellen. Ahogy arról beszámoltunk, garázdaság miatt körözik a kameruni származású játékost, aki a 2005/2006-os szezonban érkezett Magyarországra, majd több csapatban is megfordult. Információnk szerint egy korábbi ügy miatt keresik most nagy erőkkel a hatóságok.

Elfogatóparancsot adtak ki a Ferencváros korábbi focistája, Edouard Ndjodo ellen (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Edouard Ndjodo magyarországi pályafutása 2023 novemberéig tartott. Ez idő alatt többször összetűzésbe került a játékostársaival és a szurkolókkal. Sőt, utolsó csapata, a Siklós is azért függesztette fel a játékjogát, mert botrányba keveredett. Akkoriban a teljes hazai sajtó beszámolt róla, hogy ki akart rángatni egy nőt a kocsijából, majd egy pécsi dohánybolt előtt álló férfit rugdosott össze. A rendőrök akkor kihallgatták, és eljárás indult ellene.