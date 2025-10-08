Tragikusan fiatalon meghalt a magyar fociedző, aki elveszítette a kisbabáját

Szomorú hírről számol be a Délmagyar. Tragikusan fiatalon elhunyt Gémes Viktor, aki alacsonyabb osztályban focizott, játékvezető is volt, az utóbbi években pedig az utánpótlásban dolgozott edzőként.

Gémes Viktor tragikusan fiatalon hunyt el / Fotó: Pexels

Gémes Viktor két éve Mindszenten az utánpótlásban vállalt szerepet, az U19-es és az U16-os csapatoknál dolgozott edzőként. Emellett a Mocorgó klubban dolgozott fiatalokkal. A mindszenti utánpótlásklub közösségi oldalán búcsúzott a mindenki által kedvelt szakembertől.

Gémes Viktor három évvel ezelőtt súlyos tragédiát élt át feleségével. Közösségi oldalukon nyilvános bejegyzésben számoltak be arról, hogy koraszülött kisbabájuk mindössze két napot élhetett. A párnak ezt követően született egy gyermeke.