Tragikusan fiatalon meghalt a magyar fociedző, aki elveszítette a kisbabáját

Szomorú hírről számol be a Délmagyar. Tragikusan fiatalon elhunyt Gémes Viktor, aki alacsonyabb osztályban focizott, játékvezető is volt, az utóbbi években pedig az utánpótlásban dolgozott edzőként.
Gémes Viktor két éve Mindszenten az utánpótlásban vállalt szerepet, az U19-es és az U16-os csapatoknál dolgozott edzőként. Emellett a Mocorgó klubban dolgozott fiatalokkal. A mindszenti utánpótlásklub közösségi oldalán búcsúzott a mindenki által kedvelt szakembertől.
Gémes Viktor három évvel ezelőtt súlyos tragédiát élt át feleségével. Közösségi oldalukon nyilvános bejegyzésben számoltak be arról, hogy koraszülött kisbabájuk mindössze két napot élhetett. A párnak ezt követően született egy gyermeke.
