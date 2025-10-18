Vandál betörők, botrány fenyegeti Dárdaiék otthonát

Habár addig még van hátra két hét, a német futballban máris forró témát szolgáltat a november 1-jei Hertha-Dynamo Dresden másodosztályú futballmérkőzés. A drezdaiak híres-hírhedt szurkolóhada valóságos invázióra készül Berlinben, és kevesli az Olimpiai Stadionba szóló vendégjegyek számát. Drasztikus módszerekkel fejezik ki a nemtetszésüket Dárdai Márton főnökei felé.
A drezdaiak már egy korábbi idegenbeli meccsükön, Darmstadtban jókora molinókon üzentek Dárdai Márton klubjának:
„Jegy nélkül? Nem gond! 30.000 – Meglátjátok! 25.01.11 – Mindenki Berlinbe!”
Péntek éjjel pedig már a berliniek kerítéssel elzárt, biztonság személyzet őrizte létesítményébe törtek be vandálok, és egy Hertha-graffitire firkálták a fenyegetésüket:
Jön a Dynamo – Hertha, te öreg ku**va (a Hertha beceneve: Öreg Hölgy – a szerző), adj több jegyet, különben ajtóstul rontunk be!!!
– üzenték a drezdai focihuligánok.
A német rendőrség számára tetézi a bajt, hogy aznap kivételesen lesz egy élvonalbeli Bundesliga-meccs is Berlinben: soha nem történt még ilyen, de most a Herthával egy napon játszik hazai pályán az Union, amely a Freiburgot fogadja majd.
A Dynamo legutóbb 2005-ben esett ki a Bundesliga-élvonalból, és míg a Hertha jobbára ott szerepelt, a drezdaiak azóta leginkább a harmadosztályban játszottak, idén is onnan jutottak föl a második vonalba. Hogy mégsem a levegőbe beszélnek a 30 ezres vendégtáborral, bizonyítja a két csapat legutóbbi meccse. 2019 őszén, a Német Kupa második körében 35 ezren kísérték el Berlinbe (mintegy 200 km távolságra) a Dynamót, amely 3-3 után, tizenegyesekkel kapott ki az akkor még élvonalbeli Herthától.
Így szurkolt 2019-ben a 35 ezres drezdai tábor Berlinben:
