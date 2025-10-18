Vandál betörők, botrány fenyegeti Dárdaiék otthonát

Habár addig még van hátra két hét, a német futballban máris forró témát szolgáltat a november 1-jei Hertha-Dynamo Dresden másodosztályú futballmérkőzés. A drezdaiak híres-hírhedt szurkolóhada valóságos invázióra készül Berlinben, és kevesli az Olimpiai Stadionba szóló vendégjegyek számát. Drasztikus módszerekkel fejezik ki a nemtetszésüket Dárdai Márton főnökei felé.

Aggódhat Dárdai Márton klubja, 30 ezer drezdai invázióját hozhatja a Dynamo elleni meccs Berlinben

Fotó: picture alliance

A drezdaiak már egy korábbi idegenbeli meccsükön, Darmstadtban jókora molinókon üzentek Dárdai Márton klubjának:

„Jegy nélkül? Nem gond! 30.000 – Meglátjátok! 25.01.11 – Mindenki Berlinbe!”

Veszélyben Dárdai Mártonék stadionja?

Péntek éjjel pedig már a berliniek kerítéssel elzárt, biztonság személyzet őrizte létesítményébe törtek be vandálok, és egy Hertha-graffitire firkálták a fenyegetésüket:

Jön a Dynamo – Hertha, te öreg ku**va (a Hertha beceneve: Öreg Hölgy – a szerző), adj több jegyet, különben ajtóstul rontunk be!!!

– üzenték a drezdai focihuligánok.

16.10.2025🇩🇪 Dynamo Dresden two weeks before the match against Hertha BSC Berlin. “Dynamo is coming (left side), Hertha the old whore get more cards out, otherwise we'll fall into the house with the door!!!”, click here for more: https://t.co/wElcjdsa28



All in one place. Tap to… pic.twitter.com/eRGDiNkpiL — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 17, 2025

A német rendőrség számára tetézi a bajt, hogy aznap kivételesen lesz egy élvonalbeli Bundesliga-meccs is Berlinben: soha nem történt még ilyen, de most a Herthával egy napon játszik hazai pályán az Union, amely a Freiburgot fogadja majd.

A Dynamo legutóbb 2005-ben esett ki a Bundesliga-élvonalból, és míg a Hertha jobbára ott szerepelt, a drezdaiak azóta leginkább a harmadosztályban játszottak, idén is onnan jutottak föl a második vonalba. Hogy mégsem a levegőbe beszélnek a 30 ezres vendégtáborral, bizonyítja a két csapat legutóbbi meccse. 2019 őszén, a Német Kupa második körében 35 ezren kísérték el Berlinbe (mintegy 200 km távolságra) a Dynamót, amely 3-3 után, tizenegyesekkel kapott ki az akkor még élvonalbeli Herthától.

Így szurkolt 2019-ben a 35 ezres drezdai tábor Berlinben: