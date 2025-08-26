A szurkolók köpni-nyelni nem tudnak, váratlan helyen tűnt fel Szoboszlai Dominik

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26.
arcképSteven Gerrard
Steven Gerrard fiának, Liónak a fociszobájában egy igazi mini Liverpool-szentély tárul a szemünk elé – a falon a klub több sztárjának képe is látható. Köztük pedig ott díszeleg Szoboszlai Dominik portréja, ami jelzi, hogy a magyar középpályás már most a legnagyobbak között inspirálhatja a jövő generációját.

A Liverpool-ikon Steven Gerrard Instagram-posztja azonnal felkeltette a figyelmet, miután megmutatta, milyen különleges körülmények között gyakorolhat otthon a fia, Lio. A mini futballszentélynek beillő szobában a falakat Liverpool-sztárok képei díszítik, köztük Federico Chiesa, Alisson Becker, Mohamed Szalah és – a magyar szurkolók legnagyobb örömére – Szoboszlai Dominik portréja is

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a Gerrard-örökséget viszi tovább Liverpoolban Fotó: Marc Atkins

Ez a „váratlan” megjelenés szimbolikus jelentőséggel bír: Gerrardot a klub történetének egyik legnagyobb legendájaként tartják számon, és hogy fia példaképei között ott van Szoboszlai is, az újabb elismerése a magyar középpályás teljesítményének és karizmájának - vette észre az Origo

Steven Gerrard fiának, Liónak a szobája falán Szoboszlai arcképe is helyet kapott (Fotó: Instagram/ stevengerrard) 

Szoboszlai Dominik a Liverpool legendája, Steven Gerrad miatt választotta a mezszámát 

Szoboszlai és Gerrard kapcsolata nem új keletű. A magyar válogatott csapatkapitánya korábban elárulta, hogy Gerrard miatt választotta a 8-as mezt a Liverpoolnál, sőt a kezén egy idézetet is magán hord, amely az egykori ikon szájából hangzott el:

„A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér.”

Nem véletlen, hogy amikor Gerrardot arról kérdezték, kit tartana a leginkább méltónak arra, hogy az ő utódja legyen az Anfielden, Szoboszlait nevezte meg.

Most pedig a fia szobájának falán feltűnő Szoboszlai-portré is mutatja, hogy az új liverpooli közönségkedvenc már nemcsak a pályán, hanem a jövő generációinak képzeletében is helyet kapott.

 

