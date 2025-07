Mesébe illő lagzi: Így ünnepelt Schäfer András és felesége

Ha valaki, hát Schäfer András tudja, hogyan kell időzíteni a boldogságot. A magyar válogatott focista és szépséges felesége, Luca 2024 végén mondták ki a boldogító igent, de a nagy ünneplést – a klasszikus, hangos, táncos, érzelmes lakodalmat – idén nyárra időzítették.

Schäfer András álomesküvője

Június végén tartották meg a lagzit, amiről most már a rajongók is kaphattak egy kis ízelítőt ugyanis a magyar válogatott és az Union Berlin középpályása most egy videóval idézte fel a nagy napot, amit Instagram-oldalán osztott meg követőivel.

A felvételből kiderül: a fiatalok egy klasszikus, jó hangulatú lagzit tartottak, ahol bőven jutott hely a nevetésnek, táncnak és természetesen az érzelmes pillanatoknak is. Korábban csak néhány fotót láthattunk az esküvőről, most viszont egy teljes videót is kaptunk a júniusi ünneplésről – így a követők is belepillanthatnak, milyen volt a hangulat, kik voltak ott, és hogyan telt az este. A rövid videó alapján úgy tűnik, minden megvolt, amitől egy lakodalom emlékezetes marad.