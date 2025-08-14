Pánik Barcelonában és a Real Madridnál: Még el sem kezdődött bajnokság, máris baj van

A spanyol élvonal augusztus 15-én rajtol, ám a bajnoki rajt előtti napokban a klubok nem a taktikán, hanem a játékosok hivatalos nevezésén dolgoznak lázasan. A Marca szerdai összesítése szerint a nyári átigazolási időszakban szerződtetett 104 játékosból mindössze 50 szerepel eddig a La Liga hivatalos listáján.

A katalán szurkolók nagy reményeket fűznek Marcus Rashfordhoz, feltéve, hogy sikerül őt regisztrálniuk / Fotó: Soccrates Images

A spanyol kluboknak komoly gondot okoz a játékosok hivatalos bejelentése

Az újonc Levante helyzete különösen extrém: 72 órával az első forduló előtt mindössze három regisztrált labdarúgóval (Dela, Sergio Lozano, Iván Romero) rendelkezik – egy védővel, egy középpályással és egy csatárral. A klubnál ugyan nem aggódnak, mondván, a szükséges papírok feldolgozása zajlik, de jelen állás szerint még egy edzőmeccset is nehéz lenne így lejátszani, nemhogy egy La Liga-mérkőzést.

A gondok azonban nem korlátozódnak a Levantéra. A címvédő FC Barcelona két nyári érkezője, Joan García és Marcus Rashford még mindig vár a regisztrációra – a klubnál ez már-már szokásos manőverezésnek számít, és Inigo Martínez eladása hozhatja meg a megoldást. A Real Madridnál négy új igazolásból hárman (Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras) már bevethetők, ám az argentin tehetség, Franco Mastantuono csak augusztus 14-én, nagykorúvá válásakor kerülhet fel a listára.

A többi spanyol klub is példát vehetne az Atlético Madridról, ahol minden új játékos időben regisztrálva lett

Az Atlético Madrid ezzel szemben példásan teljesített: mind a hat nyári szerzeményét időben regisztrálta. A legtöbb klub azonban hasonló gondokkal küzd: a Real Betis nyolc igazolásából mindössze hármat, az újonc Real Oviedo hét új játékosából pedig egyet sem nevezett még a szezonra.

A következő napokban várhatóan felgyorsulnak az adminisztratív folyamatok, hiszen a bajnoki rajt előtti órákban aligha vállalná bárki is a kockázatot, hogy a szabályok miatt nem állíthat teljes csapatot a pályára.