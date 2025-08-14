UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik Barcelonában és a Real Madridnál: Még el sem kezdődött bajnokság, máris baj van

spanyol bajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 17:05
LevanteBarcelona
Egy nappal a La Liga rajtja előtt több élvonalbeli csapat – köztük a Barcelona, a Real Madrid és az újonc Levante – még nem regisztrálta valamennyi játékosát a 2025–2026-os idényre. Van, ahol konkrétan egy kezdőcsapatra sem futná a „papíron bevethető” keretből.

A spanyol élvonal augusztus 15-én rajtol, ám a bajnoki rajt előtti napokban a klubok nem a taktikán, hanem a játékosok hivatalos nevezésén dolgoznak lázasan. A Marca szerdai összesítése szerint a nyári átigazolási időszakban szerződtetett 104 játékosból mindössze 50 szerepel eddig a La Liga hivatalos listáján.

FC Barcelona v Como
A katalán szurkolók nagy reményeket fűznek Marcus Rashfordhoz, feltéve, hogy sikerül őt regisztrálniuk / Fotó: Soccrates Images

A spanyol kluboknak komoly gondot okoz a játékosok hivatalos bejelentése

Az újonc Levante helyzete különösen extrém: 72 órával az első forduló előtt mindössze három regisztrált labdarúgóval (Dela, Sergio Lozano, Iván Romero) rendelkezik – egy védővel, egy középpályással és egy csatárral. A klubnál ugyan nem aggódnak, mondván, a szükséges papírok feldolgozása zajlik, de jelen állás szerint még egy edzőmeccset is nehéz lenne így lejátszani, nemhogy egy La Liga-mérkőzést.

A gondok azonban nem korlátozódnak a Levantéra. A címvédő FC Barcelona két nyári érkezője, Joan García és Marcus Rashford még mindig vár a regisztrációra – a klubnál ez már-már szokásos manőverezésnek számít, és Inigo Martínez eladása hozhatja meg a megoldást. A Real Madridnál négy új igazolásból hárman (Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras) már bevethetők, ám az argentin tehetség, Franco Mastantuono csak augusztus 14-én, nagykorúvá válásakor kerülhet fel a listára.

A többi spanyol klub is példát vehetne az Atlético Madridról, ahol minden új játékos időben regisztrálva lett

Az Atlético Madrid ezzel szemben példásan teljesített: mind a hat nyári szerzeményét időben regisztrálta. A legtöbb klub azonban hasonló gondokkal küzd: a Real Betis nyolc igazolásából mindössze hármat, az újonc Real Oviedo hét új játékosából pedig egyet sem nevezett még a szezonra.

A következő napokban várhatóan felgyorsulnak az adminisztratív folyamatok, hiszen a bajnoki rajt előtti órákban aligha vállalná bárki is a kockázatot, hogy a szabályok miatt nem állíthat teljes csapatot a pályára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu