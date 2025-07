Támadnak a kamuprofilok, Szoboszlai Dominikot darabokra szedték a külseje miatt

Szoboszlai Dominik az utóbbi időben nemcsak a Premier League-ben nyújtott teljesítményével, hanem megjelenésével is óriási figyelmet kelt. A Liverpool játékosa hosszabbra növesztette a haját és borosta helyett szakállra váltott, amit sokan stílusváltásként, egyfajta önkifejezésként értékelnek – mások viszont kifejezetten ellenségesen reagálnak rá. A legutóbbi Instagram-posztja alá záporoztak a negatív kommentek, sokszor már bántó hangnemben.

Szoboszlai Dominik a múlthéten elkezdte a felkészülést a szezore a Liverpoollal Fotó: Andrew Powell

„Borzasztóan nézel ki! Komolyan, mint egy hajléktalan” – írta az egyik követő, aki szerint a frizura legalább 15 évet öregít a játékoson. Egy másik kommentelő odáig ment, hogy Szoboszlait „igénytelennek” titulálta, és azt állította, hogy „felismerhetetlen” lett. Az ilyen bejegyzések nem ritkák, az utóbbi időben egyre több névtelen hozzászólás támadja a futballistát pusztán a külseje miatt.

Szoboszlai Dominik új stílusa sokaknál kiverte a biztosítékot Fotó: David Balogh

Szoboszlai Dominik névtelenül kap megjegyzéseket az új stílusára

Szoboszlai egyébként nem hagyta szó nélkül a kritikákat – igaz, nem is veszett össze senkivel. Nehéz is lenne, hiszen a megjegyzések legtöbbször névtelen álprofiloktók érkeznek, A magyar válogatott középpályás inkább humorral próbálta csillapítani a kommentáradatot: az egyik bántó bejegyzésre például így reagált: „Elnézést, hölgyem, megyek is, és levágatom”. A frappáns válaszokból látszik, hogy tisztában van önmagával, és nem mások elvárásai szerint él. Továbbra is aktív a közösségi médiában, és úgy tűnik, a külsőségek körüli zaj nem zökkenti ki – a fókusz nála továbbra is a futballon és a hamarosan születendő gyermekén van.