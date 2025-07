Buzsik Borka sugárzik a boldogságtól, Szoboszlai szerelme kismamaként is elvarázsol mindenkit

Aki mostanában rápillant Buzsik Borka Instagramjára, annak szinte biztosan mosoly kúszik az arcára mielőtt görget tovább. A Liverpool sztárjának, Szoboszlai Dominiknak gyönyörű felesége ugyanis nem rejtegeti a boldogságát: szinte naponta posztol sztorikat, fotókat és hangulatokat a babavárásról – és minden képkockából sugárzik a szeretet, a meghittség, a felhőtlen boldogság.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka március végén jelentették be, hogy összeházasodtak

Fotó: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka együtt készülnek életük legnagyobb boldogságára:

A legújabb fotón, amit most már posztként is megosztott, Borka hófehér zakóban, elegáns, letisztult stílusban mutatja meg egyre gömbölyödő pocakját. Két kezével finoman öleli a kis csodát, aki odabent már most az egész világukat jelenti. A fekete-fehér képhez egy rövid, de annál szívmelengetőbb üzenetet írt angolul: "Protecting you forever", vagyis „Örökké védelmezlek”.



És hogy mennyire élnek együtt a babavárás minden pillanatával? Nos, Szoboszlai Dominik sem tudta szó nélkül hagyni felesége megható posztját – szívecskével válaszolt, és ebből is lehet érezni, hogy már most teljes szívével készül az apaszerepre.



A pár ugyan híres arról, hogy óvják a magánéletüket, most mégis úgy tűnik, Borka kivételt tett. Nemcsak ezt a meghitt fotót osztotta meg követőivel, de nemrég újabb képekkel is jelentkezett, amelyből kiderült, hogyan töltik közös babymoonjukat – vagyis azt a romantikus utazást, amit még kettesben élnek át, mielőtt megszületik a kis hercegnőjük. „Perfect babymoon” – írta a képek mellé.

Buzsik Borka várandósan is elképesztően csinos (Fotó: Instagram)



Buzsik Borka Instagram-sztorijai jelenleg szinte egy élő babanapló: hol egy mosolygós tükörszelfi, hol egy meghitt vacsorakép, hol egy pocakos kép bukkan fel. Minden apró részletről tudunk és abban biztosak vagyunk, hogy felhőtlen a boldogság, és nagyon várják már, hogy karjukban tarthassák első gyermeküket.

Buzsik Borka szépen gömbölyödő pocakja (Fotó: Instagram)