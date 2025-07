Emlékszel még a tini Szoboszlai Dominikra? Így változott meg a külseje az évek alatt - Galéria

Szoboszlai Dominik az elmúlt években nemcsak játékával, hanem megjelenésével is egyre nagyobb figyelmet kapott. A pályán mutatott teljesítménye vitathatatlan, de az is nyilvánvaló, hogy a stílusa formálódott mellette. Legyen szó letisztult sportos megjelenésről vagy karakteresebb, férfiasabb külsőről, Szoboszlai minden korszakában természetes módon, hitelesen tudta képviselni önmagát – és ez legalább annyira ritka, mint egy tökéletesen eltalált szabadrúgás.

Szoboszlai Dominik 2024-2025-ös idényben bajnoki címet ünnepelt a Liverpoollal Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik "letisztult" korszaka

Amikor Szoboszlai 2021-ben a Red Bull Leipzig játékosa lett, a megjelenésében is visszafogottság jellemezte. Tökéletesen beállított frizura, szolid borosta, visszafogott stílus. A fókusz teljes egészében a játékra összpontosult. Bár még nem voltak divatdiktátor ambíciói, már akkor is látszott, hogy a természetes karizmája önmagában elég, hogy kiemelkedjen a mezőnyből.

Liverpool: új a haj, új a stílus

De aztán jött az áttörés. 2023 nyarán a Liverpool FC történetének egyik legnagyobb magyar igazolásaként robbant be az angol futballéletbe, és vele együtt valami más is megváltozott: Dominik stílusa. Hosszabb, formázott frizura, fazonra igazított szakáll, sőt, időnként fülbevaló és designer cuccok – minden adott volt ahhoz, hogy belépjen a "modern futballsztárok" klubjába. Emiatt azonban rengeteg kritikát is kap, amelyeket időnként egy-egy vicces kommentel rendez el.

Nem manír, hanem karakter

A legfontosabb talán az, hogy Dominik megmaradt önazonosnak. Soha nem tolta túl a stílust a pályán kívül – nem lett belőle Insta-modell vagy túlcsicsázott celebfutballista. A változások szépen lassan jöttek, lépésről lépésre – és pont ez az, ami miatt hiteles.

Ikon a pályán és azon túl is

Szoboszlai ma már nemcsak a Liverpool egyik meghatározó játékosa, hanem egy generáció példaképe is. És bár néha akadnak kritikus hangok, akik szerint túl sok lett a haj, a szakáll vagy a divat – a tükör és a statisztikák nem hazudnak. Jól érzi magát a bőrében, és ez látszik minden egyes megmozdulásán.

Szoboszlai átváltozásáról a fotóra kattintva galériát nézhetsz meg: