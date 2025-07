„Kicsit már sajnálom Ronaldót” – Ezért nem mert elmenni Diogo Jota temetésére

Noha a Diogo Jota szombati temetésétől távol maradt liverpooli csapattársaknak is kijut a kritikákból a közösségi oldalakon, mindez semmi ahhoz képest, amit Cristiano Ronaldo kap a fejére sok kommentelőtől. Elvégre az autóbalesetben elhunyt 28 éves csatár élete utolsó meccsén együtt ünnepelhettek Nemzetek Ligája-győzelmet; összességében pedig 32-szer játszottak együtt a portugál válogatottban. S miközben a társaik közül Rúben Neves és Joao Cancelo fél nappal az amerikai klub-vb-n végigjátszott meccsük után már lerótták kegyeletüket (előbbi koporsóvivő is volt a szertartáson), Ronaldo elintézte egy szívhez szóló búcsúüzenettel az Instagramon. Legalábbis a nyilvánosság előtt...

Sokan Ronaldo (jobbra) szemére vetik, hogy Mallorcáról miért nem ment el Diogo Jota Portóhoz közeli temetésére

Fotó: NurPhoto via AFP

Hogy a 221-szeres válogatott Ronaldo – már csak portugál csapatkapitányként is – miért maradt távol barátja temetésétől, egyelőre nem árulta el. Kivált, hogy Mallorcán nyaral a családjával, a hírek szerint onnan üzent Diogo Jota családjának Gondomarba.

Persze sokan találgatnak. A nemzetközi médiában azt tartják a legvalószínűbb magyarázatnak, hogy el akarta kerülni a feltűnést, félt, hogy túlságosan magára vonná a figyelmet a megjelenésével. A portugál Record azonban egy másik lehetőséget is vázolt: eszerint apja 2005-ös halála óta (ezt Moszkvában, az Oroszország elleni vb-selejtező előtt tudta meg) igyekszik magánjellegű tiszteletadással búcsúzni a hozzá legközelebb állóktól, most is inkább "csendes támogatást nyújt a játékos családjának”.

Cristiano Ronaldo már a népszerűsége foglya

Ugyanakkor előbbi magyarázatot erősíti egy Szaúd-Arábiában dolgozó német edző friss nyilatkozata Ronaldóról. Michael Hefele, az Al-Rijad pályaedzője a Sport1.de interjújában mesélt többek között az ötszörös aranylabdás veteránról.

– Ha egy Cristiano Ronaldo fut el előtted, legszívesebben kalapot emelnél előtte. Számomra ő a világ legjobbja. Amit még 40 évesen is elér, ahogyan gólokat szerez – egyszerűn őrület! Szerintem nincs nála jobb.

Amikor nálunk játszottak, hat testőrrel jött.

Hogy lehet így egyáltalán kezet fogni valakivel, mint a többi ellenféllel?! Nagyon örültem, hogy tudtunk beszélgetni is egy keveset. Jól elbeszélgettünk egy Al-Nasszr elleni felkészülési meccsünkön. Persze érezhető rajta, hogy bizonyos mértékig neki is védenie kell magát, mert mindenki akar tőle valamit.

Ha valakivel leáll, hol húzza meg utána a határt? Kicsit már sajnálom is Ronaldót, olyan extrém körülötte a felhajtás.

Mindegy, hol tűnik föl, azonnal tömeg alakul ki körülötte. Csak összehasonlításul: Karim Benzemának egy testőr sem kell. Nagyon szembetűnő az ilyesfajta különbség – magyarázta a Ronaldót övező elképzelhetetlen felhajtásról a német futballszakember, akinek azért sikerült közös szelfit kérnie Ronaldótól.