Vége van, bejelentést tett a súlyos beteg focilegenda

Az egész világ aggódott Louis van Gaalért aki most örömteli hírről számolt be. A világ egyik ikonikus fociedzője 2022-ben egy televíziós műsorban jelentette be, gyilkos kórral harcol, prosztatarák támadta meg szervezetét. Így sem hanyagolta a munkát a katari vb-n ő irányította Hollandiát, s a negyeddöntőig jutott a gárdával. A szakember most elmondta meggyógyult.

Louis van Gaal augusztusban lesz 74 éves Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ajax, a Barcelona, a Bayern München és a Manchester United korábbi mestere azt mondta teljesen meggyógyult.

Vége van. Már nem szenvedek rákban

– idézi a Magyar Nemzet Louis van Gaalt. A 73 éves szakember visszaemlékezett, hogy két évvel ezelőtt voltak műtétei, amelyek szerencsére jól sikerültek. Jelenleg is jár néhány havonta kontrollra, elmondása szerint minden jól alakul, és egyre jobban érzi magát a bőrében.

A szakember három időszakban irányította Hollandia válogatottját. 2002-ben a gárda lemaradt a világbajnokságról, 2014-ben bronzérmes lett a vb-n, három éve pedig negyeddöntős volt, ott tizenegyespárbajban a későbbi aranyérmes Argentína búcsúztatta őket. A tréner legnagyobb sikere 1995-ben az Ajax élén megnyert Bajnokok Ligája volt.