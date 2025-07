"Ezerszer is sajnálom" - végleg leszámoltak a Liverpool focistájával borzalmas tette után

Napok óta Diogo Jotát gyászolja Liverpool mellett az egész világ. Szoboszlai Dominik portugál csapattársa öccsével együtt múlt csütörtökön hunyt el autóbalesetben. Már el is temették őket, Arne Slot mellett több játékos is ott volt a szertartáson. A kolumbiai Luis Diaz nem vett részt az eseményen. Ezzel nem is lett volna probléma, azzal sokkal inkább, hogy a csatár mindeközben a buliból jelentkezett be közösségi oldalán. A drukkerek elüldöznék Diazt, mert a múltban sem nézték el a hasonló húzásokat: volt már olyan liverpooli labdarúgó, akit egy tragédia kapcsán utáltak ki. A kapus Charles Itandje a mai napig nem feledi, mit tett egy megemlékezésen.

Itandje 2007 és 2010 között volt a Liverpool játékosa Fotó: AFP

Itandje 2007-ben, 25 évesen érkezett a Poolba. A cserepadra jött, de nagy jövőt jósoltak neki. Kilenc tétmeccsen védett, amikor eljött számára a végzetes nap. 2009 április 15-én - mint 1989 után minden évben - a Hillsborough-tragédiára emlékezett a klub. Akkor egy stadionkkatasztrófában 96 Liverpool-drukker halt meg Sheffieldben (a szám 2021-ben 97-re nőtt). A néma tiszteletadás alatt a kamera is vette, amint Itandje mosolygott, s a szomszédját lökdöste. Ez lett a veszte. Hiába kért elnézést, végleg leszámoltak vele.

Sajnálom. Sajnálom. Sajnálom. Ezerszer is sajnálom. Elnézést kérek a klubtól, a szurkolóktól, s főként a hozzátartózóktól

- írta akkor Itandje, aki nem kerülhette el sorsát. A Liverpool 14 napra felfüggesztette, de meccsen sosem térhetett vissza a csapatban. A következő szezont kölcsönben már a görög Kavala együttesénél töltötte. A jövőben kisebb csapatokban védett, a Liverpool jelentette számára a "csúcsot".

A Liverpool legnagyobb tragédiája 1989-ben az FA-kupa elődöntőjében a sheffieldi Hillsborough-stadionban csapott össze a Pool a Nottinghammel. Az arénában a liverpooli szurkolóknak szánt öt, egyenként 1600-1600 fő befogadására hitelesített szektorban közel kétszer annyian zsúfolódtak össze. A meccs közeledtével még ezrek tolongtak kívül, és miután a rendőrök megnyitották a forgóajtókat, a beáramló tömeg nekinyomta az alul állókat a pályát övező vasrácsnak. A meccs ugyan elkezdődött, de pár perc múltán a játékvezető lefújta a játékot, mert sérültek és pánikba esett emberek tömege tódult a pályára. Több mint 700-an megsérültek és a helyszínen 94-en meghaltak. Később a 97-re nőtt a halálos áldozatok száma (volt, aki négy évvel később halt bele a sérüléseibe, sőt még a 2021-ben elhunyt Andrew Devine-t is ide sorolják a 32 évvel korábban elszenvedett agykárosodása következtében). A klub minden évben április 15-én emlékezik meg a 97 halálos áldozatról.

Itandje nem bírt magával a megemlékezésen