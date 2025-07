Kőkemény ítélet, Dárdai Pál fiával leszámolt a Hertha edzője

Bebizonyosodtak a hetek-hónapok óta terjengő hírek arról, hogy a tavaly Wolfsburgba igazolt Dárdai Bence után idősebbik bátyja, Dárdai Palkó is távozik a Herthától. A 26 éves támadó minden bizonnyal visszatér a magyar NB I-be, de nem korábbi klubjához, a Videotonhoz, hanem a Puskás Akadémia játékosa lesz. Édesapja, a korábbi berlini edző Dárdai Pál jelenlegi utóda, Stefan Leitl legalábbis már kerek-perec kijelentette: nem számít rá többet.

Dárdai Palkóról kimondta a végső szót a Hertha edzője, irány Felcsút?

Fotó: X/Hertha

A német másodosztályban ragadt Hertha szombati edzőmeccsén 6-0-ra verte a Berliner Dynamót, és a negyedvonalbeli csapat ellen Dárdai Palkó már a keretben sem volt (ellentétben a Dárdai-dinasztiát immár egyedüliként képviselő középső testvérrel, a fix csapattag Dárdai Mártonnal).

Palko Dardai vor der Rückkehr nach Ungarn - Hertha und Puskas Akademia klären derzeit die letzten Details #BSC #hahohe #HerthaBSC https://t.co/HcRkXZsyEE — kicker ⬢ Hertha BSC (@kicker_BSC) July 5, 2025

Engedélyeztük neki, hogy más klubokkal tárgyaljon

– tett pontot a régóta húzódó találgatásra Leitl a mérkőzés után, amikor a legidősebb Dárdai-fiúról kérdezték.

Beszámolójában a Kicker szinte biztosra veszi, hogy Palkó a felcsútiakhoz igazol – a klubok ugyanis már a megállapodásuk részletein dolgoznak, és hamarosan bejelenhetik a transzfert. Pedig korábban lengyel, dán és két német másodosztályú csapat (egyikük a Karlsruhe) is érdeklődött iránta, a Herthánál pedig csak tavaly hosszabbították meg a szerződését 2027-ig.

Dárdai Palkó visszavágyik a válogatottba

Dárdai Palkó már 2017-ben, 18 évesen bemutatkozott a Hertha akkor apja dirigálta felnőttcsapatában, majd 2021 januárjától 2,5 évig Fehérváron játszott. Ekkor (2022 novemberében) mutatkozott be a magyar A-válogatottban is, azóta viszont legfeljebb a kispadig jutott Marco Rossi szövetségi kapitány keretében. Két éve tért vissza berlini nevelőegyesületébe – noha akkor is éppen Dárdai Pál volt a tréner, mint kiderült, nem ő, hanem a klubhoz kötődő játékosokra vadászó sportigazgató, Benjamin Weber ötlete volt a hazahívása. A Bundesliga-kiesés utáni első évben játszott is 22 meccsen (6 gól, 4 gólpassz volt a mérlege), de a legutóbbi, 2024/25-ös szezonban már alig játszott: pályára lépett ugyan 16 bajnokin (ezeken egy gólja jött össze), de jobbára csak csereként, a játékpercei kevesebb mint a harmadára estek vissza. Tegyük hozzá: eközben a csapata gyengébben szerepelt, mint előző évben Dárdai Pál irányításával.