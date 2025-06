/Süt róluk a boldogság: így vette feleségül szerelmét válogatott focistánk – Videó

Felemásan sikerült Szűcs Kornél első légiós szezonja, de a magánéletében maradéktalanul boldog lehet. Az Angliában játszó magyar labdarúgó a nyári pihenőjén, május utolsó napján feleségül vette élete párját, Miklós – avagy immár Szűcs – Lilit.

Szűcs Kornél az első angliai légiós szezonja után feleségül vette szerelmét, Lilit

Fotó: NurPhoto via AFP

Az ifjú pár most a közösségi oldalakon ország-világ elé tárta boldogságát, életük nagy napján az esküvőn és a lagzin készült videójával. Ezt az alábbi Instagram-posztra kattintva tudod végignézni:

Szűcs Kornél légiós és válogatott lett tavaly

Szűcs tavaly augusztusban Kecskemétről az angol másodosztályú Plymouth Argyle futballcsapatához szerződött. A 23 éves védő az első hetek átállása után bejátszotta magát a kezdő tizenegybe, és a 46-ból 36 bajnokin játszott előbb Wayne Rooney, majd a hajdani Manchester United-sztár szilveszteri menesztése után a bosnyák-osztrák Miron Muslic csapatában – csakhogy a Championship utolsó előtti, 23. helyén végezve kiestek a harmadosztályba. Tavaly az októberi és novemberi Nemzetek Ligája-meccseken is tagja volt a válogatott keretnek (a boszniai 2-0-s győzelem végén be is mutatkozott a nemzeti csapatban), de idén még nem hívta meg Marco Rossi szövetségi kapitány.