„Annyit vittünk, ami elfért a kezünkben" - a háború elől menekült el Szűcs Kornél edzője

Az angol labdarúgó-másodosztályban szereplő Plymouth Argyle az idényt még Wayne Rooney-val kezdte meg. A korábbi legendás támadó újfent nem tudott extrát felmutatni, Szűcs Kornélék a tavalyi évet a sereghajtó helyen zárták, kapott gólok tekintetében pedig negatív rekordot döntöttek a Championshipben. A vezetőség menesztette Rooneyt, és Miron Muslicot nevezte ki utódjának. Az elképesztő élettörténettel rendelkező vezetőedzővel megtáltosodott a csapat.

Miron Muslic kilenc évesen menekült el Bosznia-Hercegovinából (akkoriban Jugoszláviából) / Fotó: NurPhoto via AFP

Muslic Bihács városában született, ami akkoriban Jugoszláviához, jelenleg Bosznia-Hercegovinához tartozik. Kilenc éves korában családjával elmenekültek és Ausztriába kerültek. Az időzítés szerencsés volt, néhány hét múlva a szerbek ostrom alá vették Bihácsot a délszláv háború idején.

Szó szerint egyik napról a másikra kellett elhagynunk Boszniát és Bihácsot, a szülővárosunkat. Annyit tudtunk megfogni, amennyi elfért a kezünkben. Onnantól egy új élet kezdődött számunkra

– mesélte a BBC-nek Miron Muslic, az interjút az Origo szúrta ki.

„Egész életünkben küzdöttünk, és a küzdelem az én utamnak is a része. Ezért vagyok mindig nagyon optimista és pozitív. Voltam már nagyobb kihívást jelentő helyzetben is életemben, mint vezetőedzőként egy esetleges döntetlent vagy vereséget követően. Ezt az üzenetet következetesen át is akarom adni a játékosok felé, hogy az élet egy küzdelem, szép meglepetésekkel, és mindig van valami, amiért érdemes küzdeni. Semmi sem volt könnyű, sem a családomnak, sem a nővéremnek. Menekültek lettünk, de soha nem volt az az érzésem, hogy valamit kihagytam az életemből.”

Musliccsal megtáltosodott a Plymouth Argyle

Miron Muslic a bajnokságban eddig nyolc találkozó alatt 24 pontból kilencet szerzett az együttessel. Irányításával a Plymouth elmozdult az utolsó pozícióból, jelenleg mindössze egy pontra van a bennmaradást jelentő 21. helytől. Igazán nagy bravúrjait az FA-kupában érte el, az alakulat ugyanis két Premier League-ben szereplő együttest ejtett ki (Brentford, Liverpool). A Plymouth-ra március 1-én a Manchester City vár a sorozatban.