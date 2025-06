/Az utolsó pillanatban dőlt el, itt nézheted tévén a klubvilágbajnokságot

Történelmi klubvilágbajnokság következik

Gianni Infantino, a FIFA elnökének találmánya a 32 csapatos klubvilágbajnokság, amit négyévente fognak megrendezni. A tornán Európából többek között a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München is ott lesz, míg az USA-ból házigazdaként a Lionel Messi együttese, az Inter Miami is pályára lép. A nyolc darab négyfős csoportból az első kettő továbbjut, a csoportok első két helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna egészen a döntőig. A mérkőzéseket az Egyesült Államok 11 városában játsszák, június 15. és július 13. között, a finálénak az a MetLife stadion ad otthont New Yerseyben, amely a 2026-os világbajnokság döntőjének is helyszíne lesz.