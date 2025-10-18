Nincs menekvés, dönt a bíróság a Schumacher-villa réméről

Hiába lapít és maradt távol a svájci bírósági tárgyalástól, nem sokáig húzhatja az időt a Michael Schumacher ápolőnőjének megerőszakolásával vádolt Joey M.

Michael Schumacher és családja távollétében történhetett a nemi erőszak 2019-ben, az F1-legenda svájci villájában

Fotó: AFP

A Forma-1-legenda családjának tavalyi megzsarolása ügyében is érintett ápolónő, Najia B. azzal vádolja az ausztrál autóversenyzőt, hogy 2019 novemberében, egy görbe este után kétszer megerőszakolta őt a Schumacher-villában.

Rund sechs Jahre nach einer mutmasslichen Vergewaltigung im Haus der Familie Schumacher in Gland VD beginnt der Prozess gegen einen Mann. https://t.co/JNFIa9VxrO — Blick  (@Blickch) October 15, 2025

A 2013-ban elszenvedett koponyasérülése miatt ápolásra szoruló hétszeres világbajnok fia már évek óta nem tartja a kapcsolatot Joey M-mel, de Mick Schumacher barátja akkoriban még a család távollétében – Schumiék akkor minden bizonnyal a mallorcai luxusnyaralójukban voltak – is a Genfi-tó melletti birtokon szállt meg. A 2020-ig Schumacherék szolgálatában álló, a birtokon lakó nővér két évvel a történtek után tett feljelentést. Elmondása szerint, miután a pilótával és kollégáival biliárdozva és iszogatva, a vodkás koktélokkal felöntött a garatra és a rosszulléte miatt lefektették, Joey M. bement a szobájába és miközben nem volt eszméleténél, a férfi kétszer nemi erőszakot követett el rajta.

BREAKING: Aussie racer Joey Mawson has been identified as the accused who allegedly raped a nurse at Michael Schumacher’s mansion in 2019. https://t.co/0VetejPc9P pic.twitter.com/LxCFs1tMEH — Sayan Bose (@sayan_bose_) October 16, 2025

Az ausztrál vádlott most családi okokra hivatkozva nem repült Svájcba, jogi képviselője kérésére elnapolták a tárgyalást. Ügyvédje, Luc Vaney a Bildnek nyilatkozva elmondta: Joey M. jogszerűen maradt távol – ugyanakkor jól tudják, ezt többé nem teheti meg.

– A svájci törvények engedélyeznek egyszeri távolmaradást. A következő alkalom lenne az utolsó – az újbóli távollétében ítéletet mondanak róla – mondta a svájci ügyvéd.

Kollégája, a felperest képviselő Patrick Michod részéről a titkársága így reagált a történtekre: megerősítették, hogy szerinte Joey M. gyáván viselkedik, és a bizonyítékok egyértelműek.

Joey M. ellenben Vaney-n keresztül tagadja a vádat, szerinte a nő beleegyezett a szexbe, és korábban csókolóztak is egy éjszakai bárban.

A bíró elnapolta a tárgyalást, az ügyészség szerint majd csak 2026-ban pótolják.

Michael Schumacher zsarolási ügyében is érintett volt

Az ápolónőt a zsarolással kapcsolatos tárgyalássorozat idején szintén sokáig hiába keresték. Akkor két wuppertali férfi – apa és fia – 15 millió eurót (5,9 milliárd forint) követelt Schumacheréktől, hogy "ne kerüljön rossz kezekbe" két számítógépes adathordozó, rajtuk több ezer fotóval, videóval, orvosi aktával és más fájllal az otthon ápolt F1-legendáról. A vádlottakhoz a család korábban elbocsátott egyik biztonsági alkalmazottja jutatta el a zsaroláshoz használt anyagokat. Akkor elhangzott, hogy a pénzből a szexuális erőszakra panaszkodó nő is kapott volna, de a koronatanúként kezelt ápolónőt hiába várták a bírósági tárgyalásokra.