Egy lakás áráért vették meg Schumacher ruháját, amit Magyarországon viselt

Michael Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 08:15
Neki nem hozott szerencsét az overál, de új tulajdonosának így is sokat megért. Michael Schumacher ebben lett második a 2000-es Magyar Nagydíjon.
Őrült összegért árverezték el Michael Schumacher hajdani overálját a Bonhams online aukcióján. 

Pedig Michael Schumachernek nem is hozott szerencsét ez az ancúg: legyőzte őt Mika Häkkinen (jobbra) a 2000-es Magyar Nagydíjon
Fotó: AFP

Az új tulajdonosnak 95 650 eurót (38 millió forint) ért meg az a Ferrari-szerelés, amiben a Forma-1 legendája a 2000-es Magyar Nagydíjon versenyzett.

Michael Schumacher csak második lett benne a Hungaroringen

A szóban forgó ruhadarabban még csak nem is győzött Schumi. A Hungaroring első rajtkockájáról indulhatott ugyan, de nagy riválisa, a címvédő Mika Häkkinen végül a futam második helyére szorította vissza, és még a világbajnoki pontversenyben is megelőzte. Más kérdés, hogy a 25 évvel ezelőtti szezon végén Michael Schumacher megnyerte az első ferraris vb-címét (előtte kétszer a Benettonnal ért a csúcsra), de már nem ebben az overálban.

A legtöbb közúti autónál drágábban elkelt Ferrari-szerelés része volt a Schumacher-ereklyék hetekig tartó árveréssorozatának. Euró-tízezrekért vették meg egy korábbi Benetton-ruháját éppúgy, mint egy aláírt bukósisakja másolatát és más emléktárgyakat. A hírek szerint a bevétel egy részét a hétszeres világbajnokot 2013-as síbalesete óta ápoló családja alapítványa kapja.

 

