A szakértő megkongatta a vészharangot: ez az egészséges nassolnivaló komoly egészségügyi kockázattal jár

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy fárasztó nap után éhesen érünk haza és egy kis roporgatnivaló után nyúlunk. Az egészségtudatosság növekedésével azonban egyre többen igyekeznek egészséges nassolnivalót is tartani otthon, hogy kerüljék a csipszeket, a gumicukrot vagy a csokoládét. A szakértők szerint viszont a boltok polcain sorakozó, eddig egészségesnek hitt snackek komoly egészségügyi kockázattal járhatnak.

Az "egészséges" finomságok negatív hatással lehetnek szervezetünkre Fotó: AlexeiLogvinovich

Egészséges nassolnivaló vagy mégsem?

A kutatások szerint több, népszerű étel összefüggésbe hozható a szívroham növekvő kockázatával. Ez az aggasztó felfedezés sokakat döbbentett meg és felveti a kérdést: vajon egészen eddig tévhitben éltünk? Ezért most feltárjuk a finomságok mögötti veszélyeket, hogy jobban átgondolhasd, mit a munkából hazaérve minek majszolsz el.

Olajos halak, diófélék és az avokádó – az „egészséges” zsírok forrásai

Az ausztrál szakértők szerint az egészséges zsírokat tartalmazó ételek, mint az olajos halak, a magvak, – a sokak által kedvelt rágcsálnivaló – valamint az avokádó még sincs olyan pozitív hatással az egészségünkre, mint eddig hittük. Az újabb kutatások ugyanis azt mutatják, hogy az említett élelmiszerekben található omega-3 zsírsavak – amelyekről korábban azt állították, hogy pozitív hatással vannak a szívre – összefüggésbe hozhatók a szervezetben kialakuló gyulladással, ami hozzájárul a 2-es típusú cukorbetegség, sőt akár a szívroham kockázatának növekedéséhez is.

Az Avon Longitudinal Study of Parents and Children elnevezésű, egyik legrészletesebb hosszú távú egészségügyi tanulmányban több mint 14 ezer család egészségi állapotát követték nyomon. A kutatásból kiderült, hogy az omega-6-ban gazdag étrend növelheti a szervezetben lévő krónikus gyulladást, amely a rákos megbetegedésekkel, valamint a szívproblémákkal is összekapcsolható. Továbbá meglepő eredmények születtek az egészségesnek hitt omega-3-mal kapcsolatban is, amit eddig szívbarátnak hittek.

Az avokádó, amit egészséges nassolnivalóként tartanak számon, zsintén tartalmaz omega-3-at és 6-ot is Fotó: Liudmyla Chuhunova

Az omega-3 zsírsavak a sötét zsíros halakban, például a lazacban és a szardíniában, valamint a növényi eredetű élelmiszerekben, például a lenmagban, a chia magban és a dióban találhatóak

– nyilatkozta Thomas Holland professzor a Medical News Todaynek, valamint kiemelte, hogy a kutatás szerint a magolajok rendszeres fogyasztása növeli az elhízás, a szívbetegségek, a 2-estípusú cukorbetegség és az autoimmun betegségek esélyét.