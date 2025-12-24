Ez a szezon legdivatosabb ékszere: így viseld stílusosan a nagy fülbevalókat

A fülbevaló trendek 2025-ben egy merőben új irányt vettek. A klasszikus, visszafogott ékszerek helyett, látványos és karakteres darabok kerültek a középpontba, amik csodásan keretezik az arcot és feldobják az outfiteket. A nagyobb méret azonban, nagyobb bakifaktorral is jár. Lássuk mit tehetsz, hogy jól mutassanak rajtad ezek a trendi darabok!

A szezon fülbevaló trendjében feltűnő, nagy és kreatív ékszerek keretezik az arcot.

Fotó: Dmitry_Tsvetkov / Shutterstock

Válassz letisztult ruhákat a feltűnő fülbevaló mellé.

Egy nagyobb ékszerhez viseld felkötve a hajadat.

Mindig alkalomhoz illő ékszereket hordj.

Óriás ékszerek a porondon: így viseld a legújabb fülbevaló trendet stílusosan

1. Hagyd őket érvényesülni

Ha már a füledben egy kész műalkotás lóg, törekedj ruháidban a minimalizmusra. A nagy és díszes fülbevalók akkor mutatnak a legjobban, ha a szetted többi része letisztult marad. Hanyagold a nagy sűrű mintákat és az élénk színeket, valamint a most szintén népszerű rétegezést, amit főleg nyakláncoknál vetnek be a divatmániások.

Bors-tipp:

A nyakkivágásra is érdemes odafigyelni. A nagy ékszerek akkor érvényesülnek igazán, ha nyitottabb felsőket viselsz. Egy szép V-kivágású blúz vagy U-alakú nyak szépen kiemeli ezt a különleges ékszert.

2. Frizuratippek

Ha már bevállalsz egy ilyen feltűnő darabot, add meg neki a reflektorfényt. A szezon fülbevaló trendje egy feltűzött frizurával mindig remekül mutat. Ez lehet konty vagy egy magas copf is, de ha leengedve jobban kedveled a hajad, alkalmazd a félcopfos megoldást.

Minél konzervatívabb a környezet, annál letisztultabb ékszereket viselj!

Fotó: 123RF

3. Válassz alkalomhoz illő fülbevalót

Nem minden eseményhez passzol egy csillogó, köves, óriási fülbevaló. Ezek jól jöhetnek egy bulira vagy elegáns vacsorára, de az irodában inkább hanyagold őket. Ide is hordhatsz nagyobb darabokat, csak kissé letisztultabb formában. Például egy vastagabb, arany karika-fülbevaló szuperül mutat a munkahelyi szettekkel is.

Az alkatodat is vedd figyelembe a fülbevaló kiválasztásánál! Ha alacsonyabb vagy, úgy neked a közepesen hosszú, nyújtott formák állnak majd a legjobban. A kerekdedebb fülbevalókat viszont érdemes elkerülnöd.

Ha magas vagy, jöhetnek az extra méretek és határozott, kerek formák. Az apró fülbevalók is maradhatnak, de a téli szettekkel kevésbé keltenek stílusos összhatást.

A látványos és nagy ékszerek képesek az egyszínű, egyszerű összeállításokból is kifutódarabot varázsolni, de van egy hátulütőjük: a súlyuk. Ezért mielőtt megveszel egy nagyobb ékszert, ellenőrizd, hogy a zárórésze kellően stabil és azt is, mennyire húzza le a fülcimpádat. Fontos a stílusos és divatos megjelenés, de a kényelem még fontosabb, főleg, ha az adott kiegészítőt egész nap viselni fogod.