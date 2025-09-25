Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Pofonegyszerű trükk, amivel megakadályozhatod, hogy kiszakadjon a harisnya

öltözködés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 07:45
nejlonharisnyaharisnya
Az egyik legbosszantóbb dolog a világon, ráadásul hazavágja az egész napodat. Megvan az az idegesítő érzés, mikor felvennéd a dögös harisnyát, de az rögtön elszakad? Erre a dühítő problémára hoztunk egy harisnyamentő megoldást!
Bors
A szerző cikkei

A harisnya, a nő egyik legfontosabb ruhadarabja. Azon kívül, hogy persze melegen tart, egy jól megválasztott darab igazán fel tudja dobni a szettedet. Az egyetlen dolog, amit viszont nem szeretünk benne, hogy könnyen szakad, ezért igazi fogyóeszköze a ruhatárnak. Erre a problémára viszont van megoldás! Olvass tovább! 

Egy nő éppen felveszi a harisnyát. A harisnyamentő trükköt a cikkben találod.
Pofonegyszerű trükk, amivel megakadályozhatod, hogy kiszakadjon a harisnya
Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 

Így akadályozd meg, hogy kiszakadjon a harisnya

Óvintézkedések – Biztos tudod, de ismételjük csak át:

  • Használj ruhazsákot mosáskor
  • Semmilyen körülmények között ne tedd a szárítóba
  • Meg se kíséreld beszakadt körömmel felhúzni a harisnyát

Most pedig jöhet a harisnyamentő trükk, amivel nem csak az idegrendszerednek teszel jót, de a pénztárcád is hálás lesz érte 

1. lépés

A vadonatúj harisnyát alaposan vizezd be a csap alatt, majd finoman csavard ki belőle a nedvességet.  

2. lépés  

Vegyél elő egy műanyag tasakot, és tedd bele a harisnyát.

3. lépés

Irány a fagyasztó és tedd hidegre pár órára.

4. lépés

Ha „megfagyott” a harisnya, vedd ki és mosd át a csap alatt langyos vízben.

5. lépés

Hagyd megszáradni, és viseld magabiztosan, a harisnyád tartani fog!

Bors tipp: mit tegyünk, ha megtörtént a baj és kiszakadt a harisnya?

Ha utálsz varrni, egy a harisnya színével megegyező körömlakkal fesd be a szakadt részt, így meggátolhatod, hogy a szál tovább szakadjon. 

Nézd meg az alábbi videót a pontos folyamatról:

@yana_kimber This lifehack saved me a lot of money🤯 #MomsofTikTok #LifeHack #savemoney #DIY #hack ♬ Anxiety - Doechii

