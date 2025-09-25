A harisnya, a nő egyik legfontosabb ruhadarabja. Azon kívül, hogy persze melegen tart, egy jól megválasztott darab igazán fel tudja dobni a szettedet. Az egyetlen dolog, amit viszont nem szeretünk benne, hogy könnyen szakad, ezért igazi fogyóeszköze a ruhatárnak. Erre a problémára viszont van megoldás! Olvass tovább!

Pofonegyszerű trükk, amivel megakadályozhatod, hogy kiszakadjon a harisnya

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Így akadályozd meg, hogy kiszakadjon a harisnya

Óvintézkedések – Biztos tudod, de ismételjük csak át:

Használj ruhazsákot mosáskor

Semmilyen körülmények között ne tedd a szárítóba

Meg se kíséreld beszakadt körömmel felhúzni a harisnyát

Most pedig jöhet a harisnyamentő trükk, amivel nem csak az idegrendszerednek teszel jót, de a pénztárcád is hálás lesz érte

1. lépés

A vadonatúj harisnyát alaposan vizezd be a csap alatt, majd finoman csavard ki belőle a nedvességet.

2. lépés

Vegyél elő egy műanyag tasakot, és tedd bele a harisnyát.

3. lépés

Irány a fagyasztó és tedd hidegre pár órára.

4. lépés

Ha „megfagyott” a harisnya, vedd ki és mosd át a csap alatt langyos vízben.

5. lépés

Hagyd megszáradni, és viseld magabiztosan, a harisnyád tartani fog!

Bors tipp: mit tegyünk, ha megtörtént a baj és kiszakadt a harisnya? Ha utálsz varrni, egy a harisnya színével megegyező körömlakkal fesd be a szakadt részt, így meggátolhatod, hogy a szál tovább szakadjon.

Nézd meg az alábbi videót a pontos folyamatról:

