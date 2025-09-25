Pofonegyszerű trükk, amivel megakadályozhatod, hogy kiszakadjon a harisnya

A harisnya, a nő egyik legfontosabb ruhadarabja. Azon kívül, hogy persze melegen tart, egy jól megválasztott darab igazán fel tudja dobni a szettedet. Az egyetlen dolog, amit viszont nem szeretünk benne, hogy könnyen szakad, ezért igazi fogyóeszköze a ruhatárnak. Erre a problémára viszont van megoldás! Olvass tovább!
A vadonatúj harisnyát alaposan vizezd be a csap alatt, majd finoman csavard ki belőle a nedvességet.
Vegyél elő egy műanyag tasakot, és tedd bele a harisnyát.
Irány a fagyasztó és tedd hidegre pár órára.
Ha „megfagyott” a harisnya, vedd ki és mosd át a csap alatt langyos vízben.
Hagyd megszáradni, és viseld magabiztosan, a harisnyád tartani fog!
Bors tipp: mit tegyünk, ha megtörtént a baj és kiszakadt a harisnya?
Ha utálsz varrni, egy a harisnya színével megegyező körömlakkal fesd be a szakadt részt, így meggátolhatod, hogy a szál tovább szakadjon.
Nézd meg az alábbi videót a pontos folyamatról:
