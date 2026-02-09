Előkerültek a hatalmas cicik, fotón az énekesnő gömbölyű büszkeségei

Katja Krasavice évek óta a német zenei élet meghatározó, extravagáns alakja. A sportkedvelő rapper sosem rejtegeti csodás testét, minden alkalmat megragad a figyelemfelkeltésre.
A szexi művésznő legújabb fotóján egyedi ruhában mutatja meg Katja csodás melleit, nem sokat takarva el belőlük.
A fotót ide, vagy az Instagram felkeresése gombra kattintva nézheted meg.
