Előkerültek a hatalmas cicik, fotón az énekesnő gömbölyű büszkeségei

Katja Krasavice évek óta a német zenei élet meghatározó, extravagáns alakja. A sportkedvelő rapper sosem rejtegeti csodás testét, minden alkalmat megragad a figyelemfelkeltésre.

Katja Krasavice ellopja a szíveket / Fotó: Ben Kriemann

A szexi művésznő legújabb fotóján egyedi ruhában mutatja meg Katja csodás melleit, nem sokat takarva el belőlük.

A fotót ide, vagy az Instagram felkeresése gombra kattintva nézheted meg.