Fürdőruha és magassarkú, megmutatta csodálatos alakját Serena Williams

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 05:00
Minden idők egyik legsikeresebb női teniszezője új vizekre evezett. Serena Williams szexi bikiniben és magassarkúban állt kamera elé, és az ikonikus Porter magazin címlapján tündököl. A merész fotók villámgyorsan elrabolták a rajongók szívét.

A 23-szoros Grand Slam-győztes amerikai teniszlegenda ragyog a Porter magazin címlapján, ahol fekete egyberészű bikiniben és magassarkúban pózol. Serena Williams 2022-ben jelentette be visszavonulását a tenisztől, azóta pedig rengeteget dolgozik az edzőteremben, hogy olyan formában legyen, mint a friss fotókon. Közben két gyermeknek is életet adott, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy továbbra is bomba formában legyen.

 Fotó: Europa Press Entertainment

Ez áll Serena Williams fogyásának hátterében

A 44 éves sportoló mindig is telt idomairól volt ismert, ezért amikor júliusban edzőtermi fotót posztolt, sokan találgatták, vajon fogyasztó gyógyszert használ-e. Mint később kiderült, nem jártak messze az igazságtól: Serena nyíltan felvállalta, hogy fogyasztó injekciót kapott, sőt később a Ro nevű gyógyszeripari vállalat nagykövete is lett.

Mindenesetre Serena láthatóan remekül érzi magát a bőrében: hol az edzőteremből posztol videókat, hol pedig káprázatos nagyestélyikben mutatja meg újra és újra, hogy magabiztossága töretlen.

 

