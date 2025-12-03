Fürdőruha és magassarkú, megmutatta csodálatos alakját Serena Williams

A 23-szoros Grand Slam-győztes amerikai teniszlegenda ragyog a Porter magazin címlapján, ahol fekete egyberészű bikiniben és magassarkúban pózol. Serena Williams 2022-ben jelentette be visszavonulását a tenisztől, azóta pedig rengeteget dolgozik az edzőteremben, hogy olyan formában legyen, mint a friss fotókon. Közben két gyermeknek is életet adott, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy továbbra is bomba formában legyen.
A 44 éves sportoló mindig is telt idomairól volt ismert, ezért amikor júliusban edzőtermi fotót posztolt, sokan találgatták, vajon fogyasztó gyógyszert használ-e. Mint később kiderült, nem jártak messze az igazságtól: Serena nyíltan felvállalta, hogy fogyasztó injekciót kapott, sőt később a Ro nevű gyógyszeripari vállalat nagykövete is lett.
Mindenesetre Serena láthatóan remekül érzi magát a bőrében: hol az edzőteremből posztol videókat, hol pedig káprázatos nagyestélyikben mutatja meg újra és újra, hogy magabiztossága töretlen.
