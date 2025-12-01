Kipakolta gigamelleit Cristiano Ronaldo kebelcsoda exe

Daniella Chavez még azelőtt hívta fel magára a figyelmet Cristiano Ronaldo szeretőjeként, hogy a portugál futballsztár családot alapított (ma már öt gyereket nevel az élettársával). A bőkeblű chilei modell azóta sem szakított teljesen a focival; szerepelt tévés sportműsorok háziasszonyaként, nemrég pedig kis híján megvette kedvenc klubját az OnlyFans-rajongótábora előfizetési milliárdokra rúgó díjaiból. Most azonban új vizekre evezett a 36 éves szexbomba: egy régi sláger feldolgozásából vállalt oroszlánrészt a színészi teljesítményével, az énekhangjával, a táncával – és persze jókora melleit is bedobva a siker érdekében.

Daniella Chavez annak idején állítólag egy túlfűtött buliban jött össze az akkoriban még kalandokat kereső Cristiano Ronaldóval

Fotó: Getty Images

A fantáziadús "Sexy Queen" (azaz: Szexi Királynő) művésznéven domborító Daniella a hivatalos rendezvényeken és a közösségi oldalain is óriási kebleit alig takaró ruhácsákban vagy fehérneműkben reklámozza a dalt.

Daniella Chavez vagy a rajongótábora ér többet?

Van kinek, hiszen csak az Instagramon több mint 18 millióan követik a munkásságát.

"Tegnap este volt az első élő fellépésem énekesnőként. Köszönöm, srácok! (A dal már elérhető)"

– posztolta a minapi dögös képgalériájával Cristiano Ronaldo exe az énekesnői szüzessége elvesztéséről.

A Por Tra 2 című slágergyanús opusz eredeti verzióját is Marcianeke jegyezte, aki mellett most Danielláé a másik húzónév.

Daniella egyébként nem győzi hangsúlyozni, hogy a szám a következő nyár nagy slágere lehet.