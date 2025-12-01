Kipakolta gigamelleit Cristiano Ronaldo kebelcsoda exe

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Anno Cristiano Ronaldo sem tudott ellenállni a chilei szexbomba bájainak. Most énekesnőként is elvesztette a szüzességét Daniella Chavez.
Daniella Chavez még azelőtt hívta fel magára a figyelmet Cristiano Ronaldo szeretőjeként, hogy a portugál futballsztár családot alapított (ma már öt gyereket nevel az élettársával). A bőkeblű chilei modell azóta sem szakított teljesen a focival; szerepelt tévés sportműsorok háziasszonyaként, nemrég pedig kis híján megvette kedvenc klubját az OnlyFans-rajongótábora előfizetési milliárdokra rúgó díjaiból. Most azonban új vizekre evezett a 36 éves szexbomba: egy régi sláger feldolgozásából vállalt oroszlánrészt a színészi teljesítményével, az énekhangjával, a táncával – és persze jókora melleit is bedobva a siker érdekében.

Daniella Chavez állítólag egy túlfűtött buliban jött össze az akkoriban még kalandokat kereső Ronaldóval
Daniella Chavez annak idején állítólag egy túlfűtött buliban jött össze az akkoriban még kalandokat kereső Cristiano Ronaldóval
Fotó: Getty Images

A fantáziadús "Sexy Queen" (azaz: Szexi Királynő) művésznéven domborító Daniella a hivatalos rendezvényeken és a közösségi oldalain is óriási kebleit alig takaró ruhácsákban vagy fehérneműkben reklámozza a dalt. 

Daniella Chavez vagy a rajongótábora ér többet?

Van kinek, hiszen csak az Instagramon több mint 18 millióan követik a munkásságát.

"Tegnap este volt az első élő fellépésem énekesnőként. Köszönöm, srácok! (A dal már elérhető)"

– posztolta a minapi dögös képgalériájával Cristiano Ronaldo exe az énekesnői szüzessége elvesztéséről. 

A Por Tra 2 című slágergyanús opusz eredeti verzióját is Marcianeke jegyezte, aki mellett most Danielláé a másik húzónév.

Daniella egyébként nem győzi hangsúlyozni, hogy a szám a következő nyár nagy slágere lehet.

 

