Túl szexi a bírónő, mindenki Manuela Nicolosi melleit bámulja a meccseken

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 05:00
Nem könnyű a játékvezetők élete. Pláne a nőké, akik közül Manuela Nicolosira rászóltak a főnökei a túl szexi megjelenése miatt.
Manuela Nicolosi, olasz női játékvezető, arra kapott utasítást, hogy mérsékelje figyelemfelkeltő megjelenését. A 45 éves hölgy a karrierje során több mint 200 profi mérkőzést vezetett, többek között a 2019-es Szuperkupa döntőjében, a Chelsea-Liverpool meccsen is ő lengette zászlót.

Manuela Nicolosi a külseje miatt kapott kritikát
Manuela Nicolosi a külseje miatt kapott kritikát Fotó: Gonzalo Arroyo - UEFA

Azt állítják, a külseje „túl nagy figyelmet vonz”. Az olasz Quotidiano Sportivo lapnak adott interjújában megkérdezték Manuelától, hogy a külseje valaha is akadályt jelentett-e számára. 

"Nem, éppen ellenkezőleg. Minden felettesem azt mondta, kevésbé legyek feltűnő, mert túl nagy figyelmet vonzok. Ennek köszönhetem, hogy az egyik évben nem léptettek elő a Serie C-ből a Serie B-be, mert túl feltűnő voltam. Akkor majdnem visszavonultam" - árulta el Manuela, akit a Daily Star idézett.

Manuela elismerte, hogy a verbális bántalmazás minden játékvezetőnek problémát jelent, és azt is elismerte, hogy őt is zaklatták már, de erről nem árult el a részleteket. 

"Soha nem adtam meg magam, ezért tartott olyan sokáig, mire karriert építettem. Előfordult, hogy a játékosok közeledtek hozzám, de ezt soha nem használtam ki. Nem vagyok az a típus, aki arról álmodozott, hogy egy futballistához megy feleségül" - mondta a bírónő.

Íme Manuela Nicolosi

 

