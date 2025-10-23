Előbukkant a melle, oldalcicit villantott a ringlány kebelcsoda

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Alighanem minden idők legnépszerűbb ringlánya volt. Brittney Palmer visszavonult az UFC meccseitől, a legújabb fotója azonban újra beszédtémát okozott.
Két éve vonult vissza a vegyes harcművészetek első számú promóciós cégétől, az UFC-től a szervezett legnépszerűbb ringlánya. Brittney Palmer 16 éven át szolgálta az UFC-t, rendszeresen ő hordozta körbe a meneteket jelző táblákat. Brittney azóta influenszerként tevékenykedik, az Instagramon például 1,1 millióan követik a bejegyzéseit. Az amerikai szépség sűrűn jelentkezik képekkel, a minap saját magát fotózta, miközben "oldalcicit" villantott. Persze egyetlen követője sem panaszkodott arra, hogy az átlagosnál többet mutatott meg magából...

 

 

