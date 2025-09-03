Könnyes zaklatási botrány a US Openen, meccs közben ríkatta meg exe a teniszsztárt

Sírva fakadt Karolína Muchová az amerikai nyílt teniszbajnokságon (US Open) játszott mérkőzése közben. Pedig a 11. helyen kiemelt, a világranglistán 13. cseh teniszezőnő legyőzte ellenfelét és már az Oszaka Naomi elleni, szerdai negyedöntőjére készül – de a pályán kívül van oka az idegeskedésre. Sőt, félig-meddig a pályán is, miután már nem először a frászt hozta rá a korábbi barátja.

Karolína Muchovát megrémítette az exe feltűnése a lelátón, de végül összeszedte magát és nyert a US Openen

Fotó: AFP

Amikor Muchová meccs közben leült a padjára pihenni, észrevette, hogy vele szemben ül az őt régóta zaklató exe. Rémületében elsírta magát, és időt kellett kérnie ahhoz, hogy összeszedje magát.

🇨🇿 Czech tennis star Karolína Muchová halted her US Open match in tears after spotting an ex-boyfriend in the crowd. Though shaken, she regrouped to win. Incident underscores women’s tennis security risks, recalling past stalking and safety concerns. pic.twitter.com/SdRNVlbdRM — Erumudi Cholan (@sharpX0777) September 1, 2025

A férfi ugyanis már nem először zaklatja őt, sehogy sem akarja békén hagyni és túltenni magát a szakításukon.

Kizárathatná a US Openről a zaklatót

– Már többször feltűnt ott, ahol nem szabadna neki. Nem szívesen beszélek erről. Most szemben ült velem, ami kicsit megrémített. Szóltam neki, hogy mennie kéne, de nem tette meg, majd később mégis. Ezekben a pillanatokban nehéz volt koncentrálnom – panaszolta az Oszaka ellen készülő Karolína Muchová, aki a történtek ellenére nem akarja feljelenteni korábbi szerelmét, pedig a teniszszervezeteknél akár ki is zárathatná a jegyértékesítésből.