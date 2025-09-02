Parkolóba vetkőzött le a gyönyörű kebelcsoda – Fotók

Gigantikus mellei miatt közel 9,5 millióan követik az Instagramon Alex Mucci olasz modellt, aki az egész világot bejárva mutatja meg a világnak a bájait. Az olasz származású bombázó járt már Budapesten, Párizsban, Londonban, Milánóban és sok híres helyen, hogy ott ledobja a textilt.

Legfrissebb bejegyzésében azonban nem vitte túlzásba, ezúttal egy földalatti parkolóra esett a választása, hogy szexi fotósorozat készüljön róla. Aprócska testhez simuló bodyban pakolta ki az adottságait a szó legszorosabb értelmében, ugyanis nemcsak darázsderekát és hatalmas kebleit tárta ezúttal a nagyközönség elé, hanem tevepatát is villantott. Azt nehezen értjük mire volt jó számára a bevágás, de az biztos, hogy követői így is imádták a friss fotósorozatot.

„Csak rohamot kaptam egy parkolóban ” - írta nemes egyszerűséggel Alex Mucci Instagram-bejegyzéséhez, amit ha esetleg letiltanak ide kattintva is megtekinthetitek.