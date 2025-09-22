Soha nem ment férjhez a 80-as évek szépsége, elárulta a miértjét

A Bild "MayWay" podcastjában Katarina Witt bevallotta soha nem akart családot alapítani. A kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok műkorcsolyázónő az okait is elárulta.

Katarina Witt egy korszak bálványa volt Fotó: Angel Martinez

Szabad szellem voltam, mindig a jelenben és a karrieremben éltem. Annyira élveztem, hogy fáradhatatlanul utazgattam a világban

- árulta az 59 évesen is vonzó hölgy, akinek számos udvarlója volt. Az 1996-os Jégkirálynő (Die Eisprinzessin) című film forgatása során például a jégkirálynő beleszeretett Danny Huston brit-amerikai sztárba, aki feleségül vette volna.

A forgatás szünetében Danny-vel egy kis csónakkal kieveztünk a tóra, és a közepén kérte meg a kezem. Kijelentette, mondjak igent, különben vissza kell úsznom a partra. Természetesen igent mondtam, csak hogy biztosra menjek...

Amint visszatértek a partra, mindketten rájöttek: az esküvő „őrült ötlet”, és inkább barátok maradtak.

Ha az életem pozitív oldalát nézem, az még mindig bőségesebb, mint a negatív. Szívesen játszottam volna több filmben, de jól elvagyok tévés nézettségi nyomás és kritikusok nélkül. Nagyszerű, amikor idegenek odajönnek hozzám, és azt mondják: »Te voltál a gyerekkorom, miattad keltem fel éjszaka, és néztem a műkorcsolyát.«”

- mondta Katarina Witt, aki egy korszak bálványa volt, imádta őt a közönség.