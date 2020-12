Rengeteg pénzt veszített egy dubaji ingatlanüzleten Galambos Lajos

A mulatószenész úgy döntött, „kivonul” Dubajból, így azt sem bánja, hogy egymillió forintot veszített az Egyesült Arab Emirátusokban, miután egy ígéretes üzletet szalasztott el.

– Egy tengerpart közeli golfklub melletti ingatlanegyütteshez kerestek befektetőt, és már az előszerződésen is túl voltam, amikor meggondoltam magam – mondta a Blikknek Lajcsi.









– Olyan fantasztikus nyereséggel kecsegtettek, mintha az 1001 éjszaka meséinek folytatása lett volna, de amikor odautaztam és láttam, ahogy ott haladtak el a hatalmas tankerhajók, megijedtem, hogy egy váratlan környezeti katasztrófa miatt minden meghiúsulhat, de legalábbis kérdésessé válhat a hat-hét évre jósolt megtérülés. Akkor sajnáltam, hogy az ügyvéd és az utazás közel egymillió forintos költségét elbuktam, de ma már nem bánom. Hogy stílusos legyek, egészséges döntést hoztam – vázolta a zenész.

A trombitaművész úgy érzi, az elmúlt időszakban nagyot fordult a világ.

– Két éve még külföldi lehetőségek iránt érdeklődtem, mert azokat biztosabbnak éreztem és figyelemre méltó ajánlatokat kaptam. Olyasmibe akartam betársulni, ami örökölhető és úgymond nem kopik el. Komolyan elgondolkodtam egy olaszországi olajfaültetvényen, ami valószínűleg válságállóbb invesztíció lett volna, mint a dubaji ingatlan, de most azzal sem lennék boldog. Ez a pandémiás helyzet arra tanított, csak olyanba érdemes fektetni, ami a közelben van és bármikor elérhető – magyarázta a mulatóssztár, és azt is elárulta, most milyen terveket szövöget.