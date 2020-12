Nehezen viseli az elválást Gelencsér Timi táncpárja

Elszakítja egymástól a Dancing with the Stars győztes párosát az Exatlon Hungary műsor. Gelencsér Timi Dominikára utazik, Berci csak telefonon tarthatja vele a kapcsolatot.

Nem túlzás azt állítani, hogy a fél ország annak drukkolt, hogy Gelencsér Tímea szépségkirálynő és táncpartnere, Hegyes Bertalan egy párt alkosson. A két fiatal kétségtelenül nagyon jól mutat egymás mellett, szinte vibrált köztük a levegő, ahányszor megjelentek a TV2 képernyőjén. Nem is csoda, hogy ők nyerték meg a Dancing with the Starst. A diadal azonban egyúttal a szomorú búcsú pillanata is volt – bármit terveztek a jövőre nézve –, hiszen kiderült, Timi elutazik a TV2 stábjával Dominikára, az Exatlon Hungary című műsor forgatására . A szépségkirálynő hónapokig lesz távol, ami nagyon szomorúvá teszi Hegyes Bercit.







A táncpróbák alatt összekapcsolódott a lelkük. Igaz barátok lettek © Knap Zoltán

Nagyon fog hiányozni Timi, már most érzem

– mondta a Bors megkeresésére Hegyes Bertalan.

– Négy hónapot töltöttünk együtt a Dancing alatt, és na­gyon közel kerültünk egymáshoz. Úgy terveztük, hogy mindenképpen szoros kapcsolatban ma­radunk, aztán jött az Exatlon... Hosszú hónapok lesznek ezek – tette hozzá a profi táncos. Berci és Timi fogadkozik, hogy hiába választja majd el őket több ezer kilométer, ugyanúgy összetartanak, mint eddig.







Bercinek már most hiányzik a lány. El sem tudja képzelni, hogy milyen lesz ennyi ideig nem találkozni © Ripost

– Tudom, hogy Timinek egy pár nap is elég lesz ah­hoz, hogy elkezdjenek hiányozni a szerettei, a családja és a barátai – mesélte tovább a fiú. – Azt beszéltük, hogy én leszek az, akit bármikor felhívhat, legyen éjszaka vagy nappal. Mindig itt leszek neki, ha egy kis bátorításra lesz szüksége. Tartani fogom benne a lelket. Úgyis sok megbeszélnivalónk lesz, hi­szen Timinek biztosan rengeteg érdekes élményben lesz része azon a gyönyörű szigeten, én pedig ezerrel dolgozom egy új projekten, Budapestre fogok költözni, és elindítom a saját táncstúdiómat. A koronavírus miatt sajnos kicsit lelassultak most a dolgok, nem lehet személyesen táncórákat tartani, de bízom benne, hogy mire Timi hazaér, elsőként neki mutathatom majd meg, mit sikerült elérnem. Jó lenne, ha együtt táncolhatnánk először azon a táncparketten.