Naná, hogy a ruháihoz választ maszkot is Katalin hercegné: mutatjuk a legszebb darabokat - Fotók

A koronavírus-járvány a brit királyi család tagjait is elvonulásra intette, a Királynő például sokáig ki sem mozdult otthonról, és Katalin hercegné és Vilmos herceg is csak a legszükségesebb dolgok miatt hagyja el az otthonát. December 8-án például azért, hogy meglátogassanak több egészségügyi intézményt és köszönetet mondjanak az ott dolgozóknak a hősies munkájukért. Az ott készült képek inspiráltak minket arra, hogy szétnézzünk az internetes fotóarchívumokban, és összeszedjük, milyen maszkokat is visel Katalin, ha emberek közé kell mennie.







December 8-án mondott köszönetet Katalin hercegné és férje Vilmos herceg az egészségügyben dolgozóknak és az önkénteseknek. Naná, hogy a látogatáskor a hercegné is maszkot viselt, méghozzá egy sötétebb virágos darabot.







Ez még ugyanaz a nap, de egy másik maszk, mintha az előző inverze lenne. Nem tudunk elmenni amellett szó nélkül, hogy Vilmos herceg pöttyös maszkja tökéletesen illik felesége védőfelszereléséhez. © AFP







Katalin szereti a divatot, a divat pedig szereti Katalint. Sűrű napja volt a hercegnének december 8-án, ugyanis ez a kép is aznap készült. Ebben a szettben a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat munkatársait látogatta meg, hogy köszönetet mondjon nekik a koronavírus-járvány megfékezéséért tett erőfeszítéseikért. © AFP







Ez a világos-krémszínű megint más, de a minta itt is hasonló. A fotó november 20-áról való, amikor a herceg és a hercegné a St. Bartholomew Kórházba látogatott egy megnyitóra. © AFP







December 7, vasútállomás, és ugyancsak a virágos maszk. © AFP







Oké, nem csak virágos van, akad pöttyös is a hercegné maszkkollekciójában. © AFP







Ugyanaz a minta, csak persze pirosas árnyalatban szeptemberből. © AFP

Egy pedig a ráadás. A hercegné így is gyönyörű.