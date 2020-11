Drámai döntést hozott II. Erzsébet – Három évtizede nem volt erre példa

Utoljára 1987-ben volt arra példa, hogy II. Erzsébet lemondja a királyi család hagyományos karácsonyi ünnepségét Sandringhamben. A királynő most nehéz helyzetbe került, ahogy egyre aggasztóbb hírek érkeznek a koronavírus terjedéséről, a halálos áldozatokról. De már az is felborította az ünnepi terveit, hogy az alkalmazottak fellázadtak az utasítás miatt, hogy családtagjaik legyenek karanténban – írta a The Sun.

A brit napilap úgy tudja: őfelsége és Fülöp herceg elhagyta norfolki birtokát, hogy egy úgynevezett covid-biztos buborékba meneküljenek a windsori kastélyba egy hónapra. Az egyik bennfentes viszont elárulta:

Azt mondták nekünk, hogy ne várjuk őket karácsonyra

Az alkalmazottak már azt is furcsállották, hogy a 94 éves uralkodó és a 99 éves edinburgh-i herceg két hetet töltött együtt a Sandringham's Wood Farm házban a múlt hónapban, és nem a kastélyban voltak . A Buckingham-palota szóvivője elmondta: