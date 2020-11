Nádai Anikó először beszél az édesanyja elvesztéséről: Sok minden átértékelődött bennem

A műsorvezetőt mélyen lesújtotta a gyász, hónapokig képtelen volt akár egy szót is szólni róla.

Nádai Anikó idén május 31-én vesztett el valakit, aki mindennél fontosabb volt számára. A hírt a közösségi oldalain osztotta meg úgy, hogy feketére változtatta a profilképét, amihez ezt a szöveget mellékelte.

Egy számomra nagyon nehéz és fájdalmas időszakon megyek most keresztül. Nem tudok és nem is szeretnék róla beszélni. Egy darabig most csak a munkára és a kisfiamra szeretnék koncentrálni. Nem véletlen nem posztolok vagy válaszolok az üzenetekre. Nem találom még a szavakat, meg kell küzdenem magammal és a helyzettel. Kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben.

Akkor még csak találgatni lehetett, hogy nagyon komoly a baj, hogy valaki olyat vesztett el, akit nagyon szeretett. Egy pár nap múlva derült ki, hogy a műsorvezető az édesanyját gyászolja...

Anikó az elmúlt hónapokban a munkába temetkezett, azóta sem beszélt senkinek arról, hogy valójában mi is történt. Most azonban megtörte a csendet, a nlc.hu-nak volt hajlandó egy pár mondatot mondani a történtekről, illetve arról, hogy mi is történt valójában: