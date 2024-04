„Sírva közöltem vele a hírt" – meg vannak számlálva a 14 éves Melissza napjai

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, a Kislángon élő lány tumorát nem tudják kiműteni. Melisszának a sugárkezelés és kemoterápia ellenére is csak 40% esélye van, hogy még egy évig együtt lehessen a családjával. A rendkívül agresszív tumor az egyik legveszélyesebb agydaganatok közé tartozik, Melisszát hónapokra kerekesszékbe kényszerítette a betegség. Most azonban végre jó híreket kapott a család: Szilvia, a kislány édesanyja sírva közölte a hírt Melisszával.

Melissza (középen, szemüvegben) testvéreivel, még a betegség előtt Fotó: Olvasói fotó

Végre zsugorodott Melissza daganata

A 14 éves Melissza szörnyű híreket kapott tavaly novemberben: 4. stádiumú glioblastoma multiforme daganata van, ami az egyik legagresszívebb mind közül. Ezzel a 8. osztályos kislány álmai szertefoszlottak, a család pedig összeomlott a diagnózist hallva. Melissza túl van már a sugárkezelésen, de jelenleg is heti 5 napon át kemoterápiás tablettát szed. Az orvosok azt mondták mindezekkel együtt is alig van esélye rá a kislánynak, hogy hosszú éveket családja körében tölthessen. Melissza azonban nem adta fel, szép lassan elhagyta a kerekesszéket most pedig az újabb MR eredménye bebizonyította: az agydaganat zsugorodni kezdett.

Sikítva és sírva rohantam hozzá oda, amikor hívott az orvos az eredménnyel. Szegénykém csak nézett rám és kérdezte, hogy „Anya, mi történt?", én pedig könnyek között mondtam el neki, hogy zsugorodott a daganat. Ekkor már ketten sírtunk, egymást átölelve

– mesélte Szaniszló Szilvia a Borsnak.

Melisszát az egész család boldogan gondozná akár élete végéig, csak ne veszítsék el őt ilyen fiatalon Fotó: Olvasói fotó

„Sokat nevetünk és egymásba kapaszkodunk"

A család öröme hatalmas, hiszen Melissza egyre jobban van. Már nem csak hogy elhagyta a kerekesszéket, amit hónapokig használt, de kilométereket képes sétálni a faluban édesanyjával és új, Border collie kiskutyájával, ami nagy álma volt.

Nagyon sokat nevetünk, próbálunk talpon maradni, közös családi programokat szervezünk, hogy Melissza emlékeket gyűjtsön, minél több helyre eljusson. A legnagyobb álma egy saját szoba, de sajnos jelenleg ezt nem tudom kivitelezni

– mesélte Szilvia, aki jelenleg azt is nehezen finanszírozza, hogy Melissza cukormentesen étkezzen, hiszen öt gyermeket nevel. Bár a család öröme most hatalmas, ők is tudják, hogy sokszor kiszámíthatatlan egy daganat reakciója.

– Bár most zsugorodott, lehet, hogy két hónap múlva majd a duplájára nő a daganat, ezt nem tudhatjuk. Ha így alakul, akkor újra kell kezdenünk mindent elölről, a sugárkezeléstől. De nem baj, együtt kibírjuk, egymásba kapaszkodunk. Mi minden napért hálát adunk és egyben minden nap rettegünk, hogy mikor romlik jobban az állapota Melinek és mikor veszítjük el – tette hozzá könnyek között az édesanya.