Turbékol a sztárnégyes: Nádai Anikóék randizgatnak, Weisz Fanniék fülig szerelmesek!

Weisz Fanni a Borsnak elsőként szólalt meg férje, Hajmásy Péter új kapcsolatáról, és lapunk hasábjain sok boldogságot kívánt elhagyott férjének, aki nem tudni, hogy visszavágásként vagy sem, mindenesetre nem mással, mint neje új szerelmének a volt párjával, Nádai Anikó műsorvezetővel szűrte össze a levet.

S ezzel a kis helycserés támadással a sztárvilágban egy nem mindennapi szerelmi négyszög alakult ki.

S hogyan áll most a turbékoló gerlepárok kapcsolata?

Weisz Fanni továbbra is nagyon boldog Bókay Gegrő mellett , akivel sülve-főve együtt vannak, s lapunk úgy tudja, a modell már alig jár haza belvárosi albérletébe. A fiatalok szinte minden estét együtt töltenek, és Fanni Insta Storyjaiból az is kiderül, hogy kiskutyáját, Szőlőkét is rendre együtt viszik sétálni, vagy kirándulni.

"Gergő igazi férfi, akire fel tudok nézni, akivel mindenről el tudok beszélgetni. Aki figyel rám, aki óv, és aki sokkal többet ad, mint amit az eddigi életem során tapasztaltam" - mondta a Borsnak pár napja Fanni.