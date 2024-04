„Ez nem munka” - az élő legendának megvan a véleménye Marics Petiékről

El kell, hogy engedj, A szabadság vándorai, Hogyan tudnék élni nélküled?, Álmodj királylány, Mit tegyek, hogy érezd? Csak néhány örökzöld sláger a sokból, melynek zenéjét Menyhárt Jánosnak köszönhetünk. A V’Moto-Rock zenei ezermestere zsebelt már be EMeRTon - és Máté Péter-díjat, de kapott Artisjus Életműdíjat is és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is birtokolja. Nem csoda hát, hogy Marics Petivel, Ember Márkkal, Brasch Bencével, Kirády Marcelel és Medveczky Balázzsal madarat lehetne fogadni. Ők öten ugyanis a készülő, Demjén Ferenc életművére alapuló mozifilm kapcsán együtt dolgozhatnak Menyhárt Jánossal.

Menyhárt János méltatta Maroics Petit és a többi fiatal tehetséget. (Fotó: MTI)

„Elégedett vagyok...”

Marics Peti már elmondta tapasztalatait és érzéseit a közös munkával kapcsolatban, miután szerdán megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm első betétdala és a hozzá forgatott klip, most pedig a szakmában „csak” Menyusként emlegetett gitárvirtuóz-zeneszerző is megszólalt a Borsnak. – Nagyon tehetséges fiúkat és lányokat ismertem meg. Jó karakterek és szerethető tehetséges csupa szív emberek, akik nagyon megkönnyítették a közös munkát, hiszen tehetséges emberekkel mindig könnyű dolgozni.

Nem is munkának hívnám, hanem közös alkotásnak.

Örömzenének – kezdte lapunknak Menyhárt János, aki elárulta, nagyon elégedett lett az El kell, hogy engedj című Demjén sláger friss verziójával. – A film teljes zenei anyagát tekintve még nem tudok a végeredményről beszélni, mert még nem vagyunk a végén. Arra nagyjából egy hónapot még várni kell. Amit eddig kiadtunk a kezünkből, így a most megjelent klipet is, azzal elégedett vagyok! – tette hozzá a zenész.