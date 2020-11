Munkára fogta a gyerekeit Rubint Réka

Semmi sincs ingyen, mindenért meg kell dolgozni – erre tanítja a gyerekeit Rubint Réka. Az ismert édesanya nyáron munkára is fogja Larát és Norbikát.

Bár a Schobert gyerekeknek semmi szükségük nincs a munkára, hisz jómódű szüleiktől mindent megkapnak, amit csak szeretnének,

Rubint Réka mégis fontosnak tartja, hogy Lara, Norbika és Zalán idővel a saját lábukra álljanak.

A háromgyermekes édesanya lapunknak bevallotta: igyekszik jó példával előjárni.

– Mai napig rengeteget dolgozunk Norbival azért, hogy biztonságban tudhassuk a gyerekeinket. Mi senki hátán nem kapaszkodtunk fel, senkinek nem tartozunk köszönettel a jólétünkért, legfeljebb az embereknek, akik eljöttek s mai napig nagy érdeklődéssel vesznek részt az aerobic óráinkon – kezdte lapunknak Rubint Réka, aki azonban fontosnak tartja, hogy gyermekei, Lara, Norbika és Zalán igenis lássák az érem másik oldalát.







Réka büszke arra, amit férjével, Schobert Norbival közösen elértek © Knap Zoltán

– Huszonöt éves voltam, amikor még picik voltak a gyerekek. Mindenhova vittem őket magammal, mert azt szerettem volna, ha nemcsak hallják, hanem látják és meg is tapasztalják a világ sokszínűségét. Például sokat jártunk vidékre, Jászberénybe a szüleimhez, ahol nem volt lazsálás. A gyerekeimnek is ugyanúgy ki kellett venniük a munkából a részüket,

a tyúk alól szedték a tojást, aratni jártak apukámmal, disznóvágáson segédkeztek

és egyik ellen sem volt kifogásuk. Ugyanolyan boldogan aludtak el a sátorba a Tisza-parton mint egy drága, luxus lakosztályban – emlékezett vissza az édesanya, aki szerint fontos, hogy a gyerekek ne burokban nőjenek fel, így hát ő sem kivételezik a sajátjaival.