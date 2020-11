Megrázó vallomást tett állapotáról a Parkinson-kórral küzdő Michael J. Fox

Michael J. Fox 22 éve, 1998-ban állt a nyilvánosság elé és vallotta be, hogy gyógyíthatatlan betegséggel, Parkinson-kórral küzd. A Vissza a jövőbe!-filmek és más produkciók sztárja ekkor már hét éve tudta a diagnózist, ám a beismerés helyett inni kezdett, és csak a feleségének köszönhette, hogy felhagyott az alkohollal. Fox később a betegsége ellenére továbbra is színészkedett, filmekben és sorozatokban is feltűnt, nemrég pedig a People magazinnak beszélt arról, mostanában hogy van.

Az 59 éves színész szerint a betegségének alaptünetei azaz a remegés és mozgászavar is sokat romlottak, és egy olyan új problémája is jelentkezett, ami már a munkájára és a mindennapjaira is komoly hatással van.

A rövidtávú memóriámnak annyi, pedig mindig nagyon jó voltam a szövegek memorizálásában. Az előző néhány munkám során viszont voltak olyan extrém helyzetek, amikor nagyon nehéz szövegezésű jeleneteket kellett megtanulnom. Mindegyikkel megszenvedtem – nyilatkozta, utalva ezzel a Netflixnek forgatott A kijelölt túlélő című filmre. Helyzetén nyelvtörők gyakorlásával igyekszik javítani és egyáltalán nem csügged és a színészet helyett most az írásra fókuszál. November 17-én jelenik meg negyedik könyve No Time Like the Future címmel.

Most az írás az első számú prioritás nálam. A gitározás és a rajzolás már nem megy, táncolni meg soha nem is tudtam. A színészkedés pedig egyre nehezebb. Így maradt az írás. Még szerencse, hogy élvezem! Michael J. Fox-nak nem voltak könnyűek az elmúlt évek, hiszen 2018-ban egy tumort találtak a gerincén, ami gyorsan nőtt és iszonyatos fájdalmat okozott neki. A sikeres műtét után újra kellett tanulnia járnia, ám nem sokkal a felépülése után elesett, és azt a periódust élete legsötétebb időszakának írta le.

A gyógyulása alatt megértette, hogy a nehézségek ellenére is nagyon fontos hálásnak lenni az életért, és mindenben észre kell venni a jót és, hogy soha nem szabad feladni, hanem küzdeni kell, amíg lehet. Az interjút pedig azzal zárta le, hogy