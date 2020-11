Luxus Noémi állítja: Köllő Babett és Vasvári Vivien távozásával kevesebb a vita

Nagy Noémi a Feleségek luxuskivitelben című műsorban vált ismertté, így sokan nem hiszik, hogy számára nem a külsőség a legfontosabb.

Hétfőn este kezdődik a Via­sat3-on a Feleségek luxuskivitelben negyedik évada, ahol újabb csapattaggal bővül a műsor. Az új feleség, Anfisa Bulgakova érkezése miatt konfliktusból nem lesz hiány, mégis úgy fest, hogy Köllő Babett és Vasvári Vivien távozásával ezek a konfliktusok enyhültek. Nagy Noémi úgy érzi, azzal, hogy a két luxusfeleség búcsút intett a sorozatnak, enyhült a klikkesedés, vagyis az, hogy a lányoknak a két feleség egyikének vagy másikának oldalára állva kellene harcolnia a másik csapattal. Hogy ez jót tesz majd a műsornak vagy sem, az kiderül, addig is egy-két kulisszatitkot a Bors is kiderített.







Noémi őszintén megmondta a véleményét © Viasat3

Noémiről például azt, hogy a sorozatbeli makulátlan megjelenése miatt sokan gondolják jégkirálynőnek, ám a tehetős üzletasszonynak vajból van a szíve.

– A Kuckó önkéntes programban már évek óta dolgozom, sajnos most a koronavírus miatt a megszokott élmények helyett tárgyi ajándékot adunk Mikulásra és karácsonyra is. Természetesen nem csak ezeken a napokon támogatjuk a rászorulókat – kezdi Noémi, aki el is magyarázza, miért van rájuk és a programra szükség.

– Az adakozás módját illetően van még hova fejlődni, hiszen az adakozás nem egyenlő a kukába szánt dolgok odaadásával. Minden gyerek szeretne menő dolgokat, és jól, igényesen kinézni. Ami nekünk hétköznapinak számít, mint a fodrász, az sokaknak luxus. Ezért például önkéntes fodrászok szoktak segíteni, vagy élményeket adunk, hiszen a tartalom is fontos, nemcsak a külsőségek – meséli tovább a luxusfeleség, aki egyébként multifunk­cionális anyaként lavírozik az életében.

– Tudatosan élem a mindennapokat: egy hétre előre megtervezek mindent. És igen, ha kell, lemondok önmagam igényeiről a kisfiam, a családom érdekében. A párom pedig mindenben támogat és mindent meg tudunk beszélni. Nem lehet mindig skatulyából kilépve élni, ezt az anyukák jól tudják, nálam is vannak napok, amikor egy negyed órás smink sem fér bele, ilyenkor mérlegelek, mert a tárgyaláson úgysem a tökéletes sminkemet fogják díjazni, hanem azt, amit mondok – teszi hozzá Nagy Noémi, aki a mostani járványos helyzetben sem divatozik a jelenleg leggyakrabban használt „ruhadarabbal”, a maszkkal.







Noéminek nem divatcikk a maszk © Saját

Noémi az élethez, a családhoz és a pénzhez való hozzáállása miatt olykor úgy érzi, nem illik bele a luxusfeleségek életvitelébe, ennek ellenére izgatottan várja az idei évadot, ahol azért most sem lesz konfliktusmentes helyzet.

Babett és Vivien hiányával kicsit megváltozott a csapatkohézió, ezért már nincs klikkesedés, nem alakulnak ki csoportok. Egyénileg húzunk szét vagy tartunk össze. Biztos, hogy izgalomban nem lesz hiány idén sem – mondja.







Köllő Babett már nem vesz részt az új évadban © Viasat3