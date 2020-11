Vége! Elvált Vasvári Vivien és Fecsó - több százezres gyerektartást fizet az üzletember

Másfél évvel a szakítást követően hivatalosan is elvált Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó, tudta meg a Blikk. A márciusi első tárgyalással ellentétben most nem szabadultak el az indulatok.

Már korábban megegyeztünk szóban, most pedig beadtunk minden papírt, amit el is fogadtak. Béke volt és nyugalom, nem volt semmi feszültség – mesélte a lapnak Fecsó, aki végül abban is megállapodott ex-feleségével, mennyi gyerektartást fizessen fiuk, a kétéves Edward után.







Vivien és Fecsó mindenben megegyeztek © Archív

Végül havonta 200 ezer forintot fizetek, valamint fizetem majd a taníttatását is – tette hozzá.