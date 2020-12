Lélegeztetőgépre került Kis Grófo édesapja

A koronavírussal megfertőződött Kis Grófo édesapja is elkapta a betegséget. Sőt, lélegeztetőgépre is került, tudta meg a Blikk.







Hála az égnek, már édesapánk is jobban van, szerencsére nem volt semmilyen alapbetegsége, ezért élte túl a vírust, ha nem is könnyen. Pár napja lekerült a lélegeztetőgépről, nemsokára haza is engedhetik – nyilatkozta a lapnak Kis Grófo öccse, Gyémi.

Hozzátette, édesanyjuk már nagyon várja haza apukájukat, három nappal a betegek érkezése előtt az egész házat speciális eljárással fertőtlenítik.